Madindsamling

Traditionen tro her op til påske samler Lions Dragør mad ind til hjemløse – denne gang sker det på lørdag, den 1. april, kl. 10.30–15 – og igen er det foran føtex food i Dragør Centret og Netto på Møllevej, at indkøbsvogne stilles op.

Når det daglige indkøb skal foretages, har man muligheden for at købe en (eller flere) ekstra varer med, som man efterfølgende kan donere til Lions – og derved hjælpe foreningen med at hjælpe. Når forretningen efter indkøbs-turen forlades, skal man blot efterlade donationen i Lions indkøbsvogn.

Lions Dragør samler denne gang madvarer ind til »Hugs and Food« og »Mændenes Hjem«, som beliggende i København begge tilbyder mad til blandt andre hjemløse.

Ethvert tilskud af madvarer under indsamlingen vil lette disse steders madbudget – og Lions Dragør håber med hjælp fra Dragørs borgere igen at kunne række stederne en hånd i deres arbejde.