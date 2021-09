Maritime udeskolingsaktiviteter

Trods regn og vind har der været fuld gang i det maritime hus ved Dragør Fort i den forgangne uge.

Det var lige før, der var trængsel, når op imod seks klasser kom og gik i løbet af dagen, og det var ikke alle, der var så heldige at sidde i tørvejr i undervisningen. Men Dragørs unge er efterhånden hærdede i udeskolelivet.

Friluftsskolen, som er et samarbejde imellem de lokale folkeskoler og Dragør Ungdomsskole, er i gang med det faste program. Det betød, at alle 9.-klasser blev undervist i at sejle kajak, mens 1.-klasserne undersøgte dyrelivet under havoverfladen.

Liv under havoverfladen

Det var ungdomsskolens naturvejleder, Martin Sleimann, der havde de yngste med ved vandet. Her gennemgik de først, hvad der findes under havoverfladen herhjemme og rundt omkring i verden. Martin Sleimann viste blandt andet med lange skridt, hvor stor verdens største blæksprutte er – en blæksprutte med øjne så store som fodbolde.

Naturvejlederen havde også medbragt en makrel, som dem, der havde lyst, fik lov at røre ved. Eleverne kunne se både gællerne og makrellens spidse tunge i munden.

Efter undervisningen ved bordene gik eleverne over på på broen med hver deres fiskenet. Her fangede børnene alt, hvad de kunne finde af småfisk og krabber, hvorefter de i fællesskab med Martin Sleimann prøvede at finde ud af, hvad de havde fået i nettene.

Kajak

Imens instruerede friluftsvejleder, Kay Weiss, og udeskolekoordinator, Mathilde Brandstrup, 9.-klasserne i at hjælpe hinanden i kajakkerne.

Først skulle eleverne sikre sig, at kajakkerne var tømt for vand, og efterfølgende bære dem i vandet. Med hjælp fra en makker skulle de stige om bord i kajakkerne og sætte sig til rette.

Eleverne skiftedes til at lære en ny teknik og prøve den af i bassinet, så de til sidst både kunne vende, stoppe og sætte og holde en kurs.

Grønlændervendingerne blev dog gemt til en anden god gang, hvor alle er med.

Maritim grejbank

Også på en anden side af Det Maritime Hus var bordene fulde af elever. Her var naturfagslærer Mette Elizabeth Hansen fra Store Magleby Skole nemlig i gang med at dissekere krabber i en biologitime med 8.A.

I Det Maritime Hus har alle lærere i kommunen nemlig adgang til stedets grejbank med fotobakker, spande, sakse, bestemmeduge, mikroskoper og meget mere til undervisning i alle klassetrin.

Da kommunen nu vil satse stort på udeskoling, er skolerne begyndt at tænke i nye rammer for bedre udeundervisning. Blandt andet vil man rundt om i kommunen sørge for flere læringstrapper, halvtage, bålhuse og bænke, således at flere klasser på en og samme tid kan modtage undervisning tæt på hav, strand, skov og natur.