Marked på havnen

Markedet bliver i år gæstet af et rekordstort antal stadeholdere med et bredt udvalg af varer og forskellige former for street food. Og så bliver der løbende over de tre dage disket op med god stemning i form af musik leveret af lokale musikere og dygtige DJs.

Fodboldfest på lørdag

Lørdag omdannes Öresundsmarkedets »Food Corner« til »Fodbold Corner« – her vil det fra kl. 16 være muligt at booke en plads eller et bord, hvorfra man kan følge såvel optakten som selve kampen kl. 18, når Danmark møder Tjekkiet i EM-kvartfinalen. Og arrangørerne fortæller, at man satser på at fejre en dansk sejr med en »Surprise-DJ«, når kampen er færdig. (Se mere herom i annoncen side 3 i ugens avis, red.).

Markedets musikprogram er i en vis udstrækning afhængig af, at vejret holder – men er det tlfældet, så spiller »Fars Kazoo« med Rikke og Thomas Holst samt Sune Grip fredag kl. 16–20, hvorefter Dj Nick Rendbæk tager over.

Lørdag vender »Fars Kazoo« tilbage fra kl. 12–16, og som nævnt bliver landskampen fulgt op af DJ-underholdning. Søndag indledes med DJ Nick Rendbæk fra kl. 13–17, og så runder »De 3 måske 4« markedet af fra kl. 17–20.

Markedets vareboder har åbent fredag kl. 12–18, lørdag og søndag kl. 10–18 – medens boderne med mad og drikke har åbent frem til kl. 24 fredag og lørdag – og til kl. 22 søndag.