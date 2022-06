Vi har modtaget:

Mere bynær skov i Dragør

Regeringen opfordrer landets kommuner til at rejse mere skov af hensyn til klimaet.

Det er vi enige i – men der er også mange andre gode grunde til, at det er klogt at rejse skov.

Vi vil især pege på, at det giver livsglæde at færdes i skoven. Og livsglade mennesker er sunde mennesker. Hvis vi går i skoven med vores børn, lærer de også at elske naturen, så de med tiden vil finde det helt naturligt at tage vare på den.

Men hvis skoven er langt væk, kommer vi der ikke så nemt og ikke så ofte. Derfor er det vigtigt, at der er bynær skov, så man ikke nødvendigvis skal køre flere kilometer for at komme i skoven.

Vi har faktisk meget skov i Dragør Kommune. Vi har især Kongelunden – men den ligger langt væk for de fleste, så den bliver ikke overrendt af Dragørs borgere. Vi har Lergravene, men her er tilgængeligheden en udfordring. Vi har også Grushullerne, som er ved at springe i skov – selv om det vist ikke er meningen. De er jo fredet som et »overdrev«.

Skovrejsning uønsket?

I liste T vil vi gerne gøre skov-rejsning af bynær skov til en folkesag. Og vi har fundet flere steder, hvor det vil være muligt.

Det første sted er området bag genbrugspladsen mellem Fælledvej og campingpladsen.

Området ses ikke tydeligt fra Fælledvej, fordi det er omkranset af levende hegn. Hvis der rejses skov her, vil det derfor ikke kompromittere oplevelsen af et åbne landbrugslandskab, som vi jo også gerne vil værne om. Området har været lejet ud til jagt, men det er slut nu. Arealet er kommunalt ejet, så kommunen vil kunne plantes skov, uden at der først skal købes jord.

Den eneste udfordring er, at området i udkastet til Kommuneplan 2022 er markeret med »skovrejsning uønsket«. Hvorfor det står der, ved vi ikke. Men det står kommunen frit for at ændre denne klausul. Det vil vi opfordre til!

En skov her vil være i overkommelig afstand fra »vængerne«, Strandparken, Kålmarken, Store Magleby landsby og Søvang, og den vil være et herligt lege-skjul-sted for gæsterne på campingpladsen. Den vil være i cykelafstand fra både Dragør Skole og Store Magleby Skole og flere af vores daginstitutioner. Måske hjemsted for en kommende skovbørnehave?