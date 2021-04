Mere nærpoliti og borgerekspedition

Fra årsskiftet 2021/2022 udvides politistationen i Tårnby med flere betjente og en ny ekspedition for borgerhenvendelser. Stationen omfatter også Dragørs borgere

Politiforliget på Christiansborg fra december måned sidste år medfører mere borgernært politi. Det betyder også, at den lokale politistation på Kamillevej 3 i Tårnby, som blev lukket i 2016 – atter vil indføre åbningstid for borgerhenvendelser.

Siden lukningen har blandt andet nærpolitiet på Amager haft til huse på Kamillevej, og nu vil stationen fra omkring årskiftet 2021–2022 blive udvidet med en ny ekspedition, hvor borgerne i åbningstiden vil kunne henvende sig for at anmelde forbrydelser og få råd og vejledning af politiet.

Nærpolitistationens åbningstid bliver på 15 timer ugentligt. Og samtidig vil der komme flere nærbetjente i området.

Nærpoliti og »din betjent«

»Vi håber, at mange lokale borgere vil benytte sig af muligheden og komme forbi den nye ekspedition, når vi er klar til at slå dørene op. Det kan være, hvis man har bekymringer i ens nærområde, som man gerne vil vende med politiet, eller har brug for et godt råd,« siger Københavns politidirektør Anne Tønnes.

Som det er i dag, vil man også fremadrettet kunne tage fat i nærpolitiet, hvis man møder betjentene på gaden – ligesom man fortsat kan finde det direkte nummer til den lokale betjent i ens nærområde på www.dinbetjent.dk BB