Mindeord:

André Hagetoft er gået bort

Min kære bror, André Hagetoft, er død og blev begravet i fredags. En varm tak til alle, han mødte på sin vej i de sidste mange år, hvor han desværre ikke havde det så godt.

På sin daglige tur mødte han mange, som han fik sig en sludder med, et smil og mange gange en hjælpende hånd. De daglige besøg af hjemmeplejen og personalet på Enggården var også en vigtig del af hans hverdag.

Af hjertet tak for, at I alle bidrog til at bevare hans mod på livet lige til det sidste.

Jette Hagetoft