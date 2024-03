Mindeord:

Kirsten Søberg Voss

Lørdag morgen den 16. marts lidt over 6 var der et gyldent glimt på himlen, og vores mor trak vejret for sidste gang. Et langt, begivenhedsrigt liv er slut.

Vores mor, Kirsten Søberg Voss, blev født den 9. april 1938, så hun var altid lidt pikeret over, at der blev flaget på halv indtil middag. Til gengæld har hun kunnet glæde sig over, at hele Danmark hejser flaget til tops resten af hendes fødselsdag.

Hun var et begavet barn, som i en tidlig alder måtte påtage sig et stort ansvar over for sine søskende og for barndomshjemmet i Lysbro ved Silkeborg. Måske var det der, kimen blev lagt til et langt liv med ønske om at gøre en forskel for andre.

Mors gode begavelse gjorde, at hun fik studentereksamen fra Th. Langs Gymnasium, og derefter gik videre til uddannelsen som lærer på Th. Langs Seminarium. Her mødte hun sit livs kærlighed – Niels, vores far.

De blev gift og tog imod et godt tilbud om at komme til Samsø. Det blev til 39 gode år.

Kirsten ønskede at gøre noget for de børn, der havde det svært i skolen, så hun videreuddannede sig til speciallærer. Selvom Regitze og Birgitte var små piger, så valgte hun at videreuddanne sig til skolepsykolog.

Også i fritiden var det vigtigt for hende at have interesser med mening ud over sin store passion for have, så hun kom ind i InnerWheel.

Tid blev der også til besøg af familie og venner i deres store hus Dansebjerg, og hun og Niels tog på rigtig mange rejser rundt i verden.

Efter et langt arbejdsliv valgte de at bosætte sig i Dragør. I deres otium blev der tid til at spille petanque, gå til gymnastik, og i Dragør fik Kirsten flere rigtig gode veninder via InnerWheel – veninder, som var der for hende resten af hendes liv, hvilket Regitze og Birgitte er dem meget taknemmelige for.

Selvom Kirsten mistede sin Niels i 2009, fortsatte hun med at få gode oplevelser; gennem InnerWheel, teaterklubben med veninderne, med hendes søskende og via rejser med Regitze og Birgitte og børnebørnene.

Desværre blev Kirsten syg. Heldigvis kom Birgit ind i vores mors liv som hendes trofaste besøgsven. Kirstens sygdom gjorde, at hun de sidste 3½ år boede på plejecenteret Enggården.

Stor tak til personalet på Blushøj for at tage sig kærligt af vores mor i hendes sidste leveår og en stor tak til familie og veninder, som lige ind til mors allersidste dage fortsatte med at besøge hende.

Vi, Kirstens børn, svigersøn og børnebørn, er også utrolige glade for, alt hvad vores mor og mormor har gjort for os.

Ære være Kirstens, vores mors, svigermors og mormors, minde – hun har gjort det godt.

Regitze og Birgitte Voss

På familiens vegne