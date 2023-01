Mindeord:

Michael Fürstling

Vi har pludseligt mistet vores dejlige kollega Michael Fürstling.

Michael Fürstling var et velkendt ansigt både i kirkedøren og i graverboligen. Han gjorde indtryk på alle, der brugte kirken og havde deres gang i vores hus. Han var indbegrebet af et hjertevarmt menneske, og han favnede omsorgsfuldt alle, hvad enten det var kirkegængere, konfirmander eller os kollegaer. Og lune Für gjorde det altid med et glimt i øjet.

Michael Fürstling var mere end 77% ren muskelmasse, byens bedste ben og flotte hår – for os var han også mere, end blot en kollega. Han var omdrejningspunktet på vores arbejdsplads.

Nu savner vi ham og hans plads ved morgenbordet, hvor snakken altid flød uformelt, krydret med hans gode historier og vittigheder, står tom. Vores arbejdsplads bliver aldrig den samme. Vi vil huske ham for hans gode humør, hans varme og hele hans måde at være på. Vi er så utrolig heldige og privilegerede med, at vi fik lov til at dele arbejdsliv med Michael Fürstling.

Vores varmeste tanker går til Michael Fürstlings familie med tusinde tak for lån af ham. Han har været guld værd for os.

Æret være Michael Fürstlings minde.

Neel Hastoft Carlsen

På vegne af kollegaer ved Store Magleby Kirke