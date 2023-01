Mindeord:

Til minde om Charley Kaye

Charley Kaye, fhv. cirkusartist og teaterdirektør m.m., er førstejuledag død, 89 år gammel.

Samtidig med læretiden som kleinsmed gik Charley Kaye til træning på Cliftons Artistskole, for drømmen var ikke at ende som kleinsmed. Han fik job først i Cirkus Löwe i Norge og siden i det danske Cirkus Miehe.

Gennem 20 år rejste Charley Kaye med sin makker rundt i hele Europa med forskellige cirkusser – fra Moskva til Dublin og fra Finland til Tyrkiet – og udførte deres ret halsbrækkende numre.

Under et engagement på varieteen Bonbonnieren i Esbjerg mødte han den engelske artistpige Belita Fossett. De fandt ud af, at de kunne lave et nummer sammen. Og det gjorde de så – både i privatlivet og som artister i resten af livet.

I mange år turnerede de i Europa med et komisk kaska-dørnummer. Belita som formfuldendt linedanser og Charly som uheldig nedfaldende klovn. Jeg spurgte ham engang om, hvad »kaskadør« i grunden var. Som han nævnte det: »Enhver kan falde fire meter ned. Men at gøre det spektakulært to gange om dagen og så undgå at brække arme og ben, se det kræver teknik og træning. Og en vis hårdførhed.«

Danskerne oplevede blandt andet parret i Volmer Sørensens Revykøbing Revy 1972.

Da han var omkring 50 år gammel, fandt han jobbet som artist lidt for hårdt. Charley Kaye arbejdede derefter i nogle år som kulturkonsulent for LO.

Fra 1987 og otte år frem var han medlem af borgerrepræsentationen i København og var her valgt som formand for Københavns Kulturudvalg.

I 1988 genstartede han Amagers gamle »Røde Kro Teater« i en gymnastiksal på en nedlagt skole på Øresundsvej. Teateret blev hurtig en succes og bød blandt andet på lette, folkelige komedier og revyer med artistoptræden.

I november 2006 mente bestyrelsen for teateret, at det var blevet tid til et generationsskifte og sendte Charley Kaye på pension – hvilket han var lidt bitter over.

Charley Kaye efterlod et teater med mange faste gæster og en solid formue. I 2008 – bare 18 måneder senere – måtte bestyrelsen indgive teatrets konkursbegæring, da direktørskiftet ikke havde været nogen succes. Kassen var tom – og gælden stor.

Belita og Charley flyttede derefter til Dragør, hvor han hurtigt faldt ind i foreningslivet i byen. Rigtig mange Dragør-borgere mødte ham her.

På overfladen kunne han virke både brysk og ilter. Men lige under det var der er en meget varm og hjælpsom person med en stor humor. Altid parat til at hjælpe til, hvad vi gjorde brug af i Dansk Folkeparti i Dragør, hvor han var et aktivt og skattet bestyrelsesmedlem.

Belita døde i 2021. Det tog hårdt på Charley at miste sin mangeårige livsledsager, og på det sidste var helbredet ikke det bedste.

Den tidligere artist og teaterdirektør sov stille ind natten til den 26. december.

Æret være hans minde.

Morten Dreyer