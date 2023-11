Mindeplade på plads

Dragør Nyt var med, da borgmester Kenneth Gøtterup torsdag den 26. oktober stod i spidsen for ophængning af en mindeplade for modstandskvinden Ellen Wilhelmine Nielsen. Pladen skulle hænges op ved hendes forhenværende bopæl på Rønne Allé 42 i udkanten af Dragørs gamle bydel.

Mindepladen blev afsløret i forbindelse med Dragør Kommunes og Museum Amagers markering af 80-året for jødernes flugt fra nazisterne, der fandt sted den 4. oktober.

Assisteret af direktør i Dragør Kommune Asger Willemoes Nielsen, stod borgmesteren selv for arbejdet med at skrue mindepladen op.

I den uformelle ophængning deltog ud over borgmesteren og direktøren også den nuværende beboer af Rønne Allé 42, Geert Skoman, museumsleder Søren Mentz, Christian Aagaard samt Bernhard Lindqvist, der i sidste uge var i erhvervspraktik på museet.

»Vi må aldrig glemme ondskaben, der var under anden verdenskrig, og vi skal huske de mange, som kæmpede for at redde liv,« sagde Kenneth Gøtterup i forbindelse med ophængningen.

Han fortalte, at han håber, at mindepladen senere kan blive suppleret med en snublesten.

En sand helt

Ellen Wilhelmine Nielsen var en bemærkelsesværdig figur i den danske modstandskamp under anden verdenskrig.

Før krigen levede hun som en almindelig borger i Dragør og ernærede sig ved at sælge fisk i København.

Hendes liv tog sig dog en drastisk vending under besættelsen. Hun besluttede sig for at deltage aktivt i modstandskampen og blev involveret i forskellige underjordiske aktiviteter. I 1943 spillede hun en vigtig rolle i hjælpen med at få de danske jøder over sundet til sikkerhed i Sverige.

Ellen Wilhelmine Nielsen betalte en høj pris for sit mod og engagement. Natten mellem 27. og 28. juli 1944 blev hun anholdt af de tyske besættelsesstyrker, og efter en tid i Vestre Fængsel blev hun sendt til Frøslevlejren. Efter et kort ophold tilbage i Vestre Fængsel blev hun deporteret til kz-lejeren Ravensbrück i Tyskland.

Ellen Wilhelmine Nielsen overlevede de omkring fire måneder, hun under kummerlige forhold nåede at opholde sig i lejren. I april 1945 blev hun reddet ud – og blev selv, med Folke Bernadottes hvide busser, fragtet i sikkerhed i Sverige.