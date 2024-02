Generationsskifte

Efter at Søren Møller Jensen har kørt supermarkedet i Taastrup i nogle år, kommer familiens supermarkedskæde dog i økonomiske vanskeligheder, som betyder, at de må sælge de fleste af butikkerne fra.

»I 1979 kommer vi i nogle økonomiske problemer, så vi solgte alle butikkerne ud over Dragør og Søvang. Jeg overtog så den i Dragør, og min mor overtog Søvang,« fortæller han.

Der er altså nu kun to supermarkeder tilbage på familiens hænder, hvoraf det ene er det oprindelige i Dragør.

Året er 1980, Søren Møller Jensen er blevet 25 år og står nu som købmand i egen butik. Noget de fleste nok ville tænke var lidt af en mundfuld for en 25-årig.

»Men jeg havde selvfølgelig god opbakning fra min familie og særligt min far,« forklarer han.

Søren Møller Jensen driver familiesupermarkedet videre. I 1976 havde butikken skiftet navn fra Dragør Supermarked til Møller Jensen Supermarked – det navn, som er årsag til, at supermarkedet i årtierne siden har været kendt som »Mølleren«.

Den unge købmand står med ansvaret for sin egen butik, men nu, hvor det ikke længere er en kæde med eget centrallager, må han søge andre steder hen, da man ikke kan stå som ene købmand i forhold til indkøb.

»Så blev vi en del af en frivillig indkøbsforening, der hed Nordisk Handelshus. Den bestod af selvstændige købmænd, som handlede ind i fællesskab og havde et samarbejde om en tilbudsavis, som dog havde hvert vores navn på,« forklarer Søren Møller Jensen.

På den måde kører »Mølleren« i mange år, men som tiden skrider frem, og centralisering bliver et mere kendt ord i samfundet generelt, løb tiden også fra den type foreninger.

I 2001 bliver supermarkedet en del af SuperBest--kæden, og da Meny-kæden vil gøre sit indtog i Danmark en del år efter, virker det som en oplagt samarbejdspartner for ham.

»Meny var der, hvor vi i mine øjne hørte hjemme. Der var fokus på kvalitet, god service og et modent personale. Altså der var krav til noget som en slagter og en grønthandler, som vidste noget,« fortæller Søren Møller Jensen.

Det gamle Møller Jensen Supermarked føler sig således godt tilpas som en del af den moderne Meny-kæde. Det får dog en brat slutning i 2019.

Søren Møller Jensen ses ofte i Dragør i selskab med sin hund. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Den tredje alder

Supermarkedet har altid ligget samme sted i Dragør på Krudttårnsvej, og i mange år har man lejet sig ind hos boligselskabet Strandparken. Ejendommen trænger dog til en stor renovering i 2018, men det havde boligselskabet ikke midlerne til. De opsiger derfor supermarkedets lejeaftale.

Og pludseligt er det slut med et Møller Jensen-supermarked i Dragør. Efter at have været en del af miljøet i Dragør i 55 år. Og det er noget, som stadig kan påvirke købmanden her næsten fem år efter.

Han var på det tidspunkt 65 år gammel og havde egentlig håbet på en gradvis overdragelse af butikken til de næste.

»Tanken om pension var ikke nærværende, men den var da heller ikke langt væk. Jeg ville jo gerne have haft lov til at trappe ned og aflevere det på en pæn måde til den næste generation,« fortæller han.

Men sådan blev det ikke, og Søren Møller Jensen fik derfor en »chok-pensionering«. Efter at have arbejdet og været selvstændig i så mange år var det ikke nemt, da han med ét ingenting skulle i hverdagen. Han havde jo som før beskrevet altid haft en høj arbejdsmoral, som han havde fået fra sine forældre og forsøgt videreført til sine børn.

»De første to år var ikke nemme. Men det har jeg også hørt fra andre, som går ind i – hvad skal vi kalde den? Den tredje alder,« fortæller den slagne købmand.

Søren Møller Jensen får dog stille og roligt vænnet sig til sin nye tilværelse som pensionist. Godt hjulpet på vej af sit »pænt store hus og have, der skal vedligeholdes«, som han selv forklarer det. Men han kommer også mere ned i tempo.

Derudover nyder han Dragør, hvor han jo har boet næsten hele sit liv. Han bor i dag tæt nok på byen til, at han kan gå en tur derind, hvis der sker noget. Det er han glad for. Og så har han et særligt ritual, som han praktiserer hver morgen.

»Jeg går en tur hver morgen. Ned af Strandstien, igennem havnen og op gennem gågaden og ser, hvad der sker. Der er altid nogen at sige hej til,« fortæller Søren Møller Jensen.

Steder som Gåserepublikken og Søvangsbakkerne får jævnligt besøg af den pensionerede købmand og hunden – ligesom også de kulturelle begivenheder i byen betyder meget.

Det kan være fejring af sankthansaften med bål ved sejlklubben, som han ser som en festdag for alle på Dragør Havn, og også sommerens andre arrangementer såsom havnefest og musikalske oplevelser får besøg af den gamle købmand.

For Dragør og byens skikke giver ham en følelse af at høre til: »En af de ting, jeg holder meget af ved Dragør, er, at vi holder fast i vores traditioner. Det kan være fastelavn med tøndeslagning til hest og påske-ægstrilning for børnene på Blushøj. Det har vi altid bakket op om – både privat og som butik,« forklarer Søren Møller Jensen.

Og således er der i årets løb fyldt godt op med arrangementer, som den pensionerede købmand nu har tid og ro til at nyde i fulde drag.