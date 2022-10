Nærpolitiet på besøg i Søvang

I lørdags, den 15. oktober, havde Københavns Politi inviteret borgere i Søvang til en snak om indbrud og forbyggelse af samme.

Interesserede Søvang-boere samt borgmester Kenneth Gøtterup, C, havde her mulighed for at drøfte præventive tiltag med politiet over en kop kaffe.

Nærbetjent Jonas Thers fortalte til Dragør Nyt, at indbrudskurven har været faldende siden 2019, men der har i år været 11 indbrud i Søvang.

Lisbeth Hohwü, der er en af politiets indbrudseksperter, fortalte, at 70% af alle indbrud sker imellem klokken 08 og 18.

Så det er faktisk om dagen, man skal være opmærksom på »mistænkelige« personer.

Indbrudstyvene går efter elektronik og smykker, og Lisbeth Hohwü anbefalede, at man ikke gemmer sine smykker i soveværelset, for det er det første sted, en tyv vil kigge.

Råd ved indbrud

Lisbeth Hohwü fortalte, at har man haft indbrud, skal man ringe 114 og ikke røre noget i tiden, indtil politiet når frem. Det er vigtigt for at sikre eventuelle spor.

Nabohjælp virker, sagde hun og anbefalede, at man fortæller hinanden, når man for eksempel tager på ferie.