Nej til UNESCO lige nu ...

Et flertal i kommunalbestyrelsen stemte for, at løse en række problemer inden ansøgningen eventuelt skal indsendes

Der var lagt op til en gyser, da kommunalbestyrelsen, torsdag den 22. april, skulle afgøre, hvad der videre skulle ske i forhold til UNESCO-ansøgningen.

Et flertal bestående af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre (AOTV) vedtog at vente med at ind sende ansøgningen – men at forblive på tentativlisten. Samme flertal vedtog ligeledes at et nyt ændringsforslag som AOTV stillede på mødet, der gik på at vedtage en ny turistpolitik samt løse problemerne omkring trafik og parkering, inden der træffes endelig stilling om at færdiggøre og indsende ansøgningen om at blive udnævnt som UNESCO Verdenskulturarv.

Dragør Nyt følger op på sagen og får reaktioner fra parterne i næste udgave af avisen, der kommer onsdag den 28. april.