Private labeler og egne mærker

Northtex udvikler, designer og sælger sine kollektioner, som under andre navne afsættes til importører i blandt andet Danmark, Sverige, Norge, Finland og Tyskland.

Selve produktionen foregår hos tekstilfabrikanter i blandt andet Indien, Bangladesh og Kina – samt i Tyrkiet, hvor Northtex i 2004 åbnede kontor i landets hovedstad, Istanbul.

I selskabet Northtex håndterer man på årsbasis omkring tre millioner beklædningsstykker.

I Urban Brands har man sine egne to modebrands inden for herretøj. De to brands – Clean Cut Copenhagen samt Fat Moose – sælges i både detailforretninger og i netbutikker. Og så kan det i øvrigt lige bemærkes, at begge de to tøjmærker p.t. er at finde i mere end 300 butikker i Nordeuropa samt på de store webshops – og endda også lokalt i Dragør, nemlig hos EAST of Copenhagen på Kongevejen.

Fleksible rammer og arbejdsmiljø i top

Northtex rykkede oprindelig ind i nummer 9C på A. P. Møllers Allé, men er nu flyttet til nummer 55, hvor der er mere plads til den hurtigvoksende virksomhed. Og netop det, at lejemålene er fleksible i størrelsen, og virksomheden kan op- og nedjustere efter behov, betyder meget, lyder det samstemmende fra virksomhedspartnerne Søren Søgaard og Christian Bisgaard, der samtidig understreger, at de finder, at der er et godt både arbejds- og socialt miljø med forskellige aktiviteter, der passer til dem. Og så oplever de, at det er inspirerende at tale med andre virksomheder – også fra andre brancher – i området på A. P. Møllers Allé.

Når man træder indenfor hos Northtex, er det første, man møder, et stort luftigt rum. Ved den såkaldte »frontdesk« arbejdes der med salg og backup, shipping og indkøb samt marketing, og de tilstødende lokaler er indrettet som showroom og mødelokaler.

Bagerst finder man den kreative afdeling, hvor kollektionerne bliver til. Her har designerne fred og ro, og her må man gerne rode, ler Søren Søgaard – underforstået, at det må man så ikke andre steder.