Nu åbner restaurationerne

Onsdag må caféer og restauranter åbne for gæster – både til inden- og udendørs servering. Der er dog forskellige restriktioner, der skal overholdes

Af Birgit Buddegård

Fredag morgen i sidste uge vågnede landets restauratører op til en ny virkelighed, da de fik lov at åbne også for indendørs servering fra onsdag i denne uge. Det meget korte varsel har skabt stor travlhed, men også stor glæde blandt Dragørs mange restauratører, der har længtes efter at komme i gang igen.

Der vil dog være forskellige retningslinjer, der skal være overholdes, alt efter om man sidder indendørs eller udenfor.

Retningslinjerne, som de ser ud ved redaktionens slutning, er ved indendørs servering:

Coronapas

der skal bestilles bord mindst 30 minutter i forvejen

maksimum på 10 personer i ét selskab

mundbind (må fjernes, når man har sat sig)

arealkrav på henholdsvis to eller fire kvadratmeter – alt efter om man sidder ned eller står op

serveringsstedet skal lukke klokken 23.00 – sidste udskænkning klokken 22.00.

Retningslinjerne, som de ser ud i skrivende stund, er ved udendørs servering:

Ingen krav om coronapas – men uden coronapas vil man ikke kunne rykke indendørs i tilfælde af dårligt vejr. Man må dog gerne gå indendørs og anvende toilettet – med mundbind

intet arealkrav

intet krav om bordbestilling

serveringsstedet skal lukke klokken 23.00 – sidste udskænkning klokken 22.00.

Lokal genåbning

Det er ikke alle vore lokale restaurationer, der melder sig klar til at åbne allerede på onsdag.

Dragør Strandhotel åbner både for uden- og indendørs servering fra onsdag i denne uge. Philip Helgstrand fortæller, at der arbejdes på højtryk for at blive færdige – og både forældre og børn er hidkaldt som hjælpere, siger han med smil i stemmen. Personalet er indkaldt – ikke alle kunne komme med kort varsel – men der er stor glæde over at få lov at åbne – og så må man jo tage restriktionerne i stiv arm, lyder det.

Det er endnu ikke muligt at arrangere selskaber, fortæller Philip Helgstrand, da de kun må have 10 personer i ét selskab. Men ellers er de klar til at modtage gæster.

På Hallöy Café udmelder Jeanette Steffens, at man glæder sig til allerede fra onsdag formiddag at kræse om gæsterne uden for caféen.

Også RE Cucina åbner onsdag, fortæller Malik Helal. »Jeg har ikke råd til at vente længere,« understreger han, så de knokler og har allerede reservationer. Han synes, det er dejligt at se personalet igen og glæder sig til også at se gæsterne. Så der er tale om positiv stress, erklærer han med glæde.

Fra Café Espersen lyder det fra Brian Espersen, at de åbner med »fuld roulade« fredag i denne uge. Så kan politikerne nå at lave nogle af restriktionerne om inden da, siger Brian Espersen og hentyder blandt andet til reglen om forudbestilling, som der pågår drøftelser om at ændre.

Foto: TorbenStender.

Også Dragør Badehotel åbner fredag klokken 12 med sandwicher og lignende. De skal have kaldt personale ind og have bestilt madvarer, så de tør ikke andet end åbne langsomt, siger Ingela Andersson, der dog allerede har reservationer.

På Restaurant Beghuset er der også glæde over at måtte åbne – og at have fået retningslinjerne for, hvordan det kan ske. Det er ikke perfekt, men nu tager vi det stille og roligt, siger Charlotte Gravenhorst til Dragør Nyt.

Den 29. april afholder restauranten et arrangement med Lis Sørensen – det skulle være løbet af stablen i december, men blev udskudt på grund af nedlukningen. Det har været et kæmpe arbejde at få det op at stå, for ikke alene skal det passe i Lis Sørensens kalender, men også i hendes musikeres.

Beghuset sætter også snart nye musikarrangementer til salg, og de overholder naturligvis alle retningslinjer, siges det fra Charlotte Gravenhorst – hvilket betyder, der er plads til færre gæster end vanligt.

Der er åbent for onlinebooking – og de glæder sig vanvittig meget til at komme i gang, lyder det fra Charlotte Gravenhorst. Men det tager lidt tid, for leverandørerne af de friske råvarer skal også kunne følge med, og der har under nedlukningen været skruet gevaldigt ned for produktionen af råvarer, der nu skal op i gear igen.

Selskaber kniber det med, for ingen har lyst til at booke et selskab, når man ikke ved, hvor mange man må være. Charlotte Gravenhorst håber derfor, at genåbningsplanen holder, så man må være 100 sammen indendørs fra fredag den 11. juni.