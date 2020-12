Ny dagligvarebutik på tegnebrættet

I et 2020 præget af corona har aktivitetsniveauet hos erhvervsorganisationen Dragør Erhverv, som for så mange andre, været på dvaleniveau. Imidlertid lykkedes det onsdag den 2. december at få gennemført et gå hjem-møde, der blev afholdt på Dragør Strandhotel.

Under mødet, der efter omstændighederne må siges at have været rimelig velbesøgt – med god afstand, rigeligt med håndsprit og mundbind samt visirer monteret, så snart stolene blev forladt, blev deltagerne præsenteret for visionerne omkring den kommende Lidl-butik på Kirkevej ved Dragør Centret.

Repræsentanterne for Lidl Danmark leverede en engageret og vidtfavnende indførelse i såvel Lidls overordnede koncept og historie som tankerne omkring kædens planer om at etablere sig i Dragør.

Spørgelysten hos deltagerne var stor, og der blev svaret beredvilligt på alt fra spørgsmål om lokalt engagement til trafikale udfordringer og konsekvenser for butikslivet.

På nuværende tidspunkt er man kommet et godt stykke i processen, men der er fortsat en række opgaver, der skal løses, førend selve ombygningen af bygningen og indretningen til dagligvarebutik kan sættes i værk. Hvis planerne holder, er det forhåbningen hos Lidl Danmark, at den nye butik kan slå dørene op i december 2021.

Som med så meget andet betyder de nye restriktioner og tiltag i forbindelse med corona, at også Dragør Erhverv lukker ned for sæsonen – og det er i skrivende stund meget usikkert, om den traditionelle nytårskur i slutningen af januar kan gennemføres. P.t. gælder de skærpede restriktioner frem til begyndelsen af januar, og forsamlingsforbuddet er indtil videre forlænget frem til udgangen af februar 2021.

HAS