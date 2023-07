Ny halleder med ambitioner

»Det, der er min interesse, er, at vi skal have et sted, hvor man kan komme til, og et sted, hvor det ikke er alt for dyrt. Så man ikke behøver købe en dyr ret. Det er mest det der med, at man kan købe f.eks. en croissant og en kop kaffe for 35 kr. – og så sidde og hygge sig, indtil ungerne kommer ud af hallen. Og på den måde kan vi skabe mere liv,« forklarer han.

Specielt mødregrupperne, der kommer til babysvømning, ser han et potentiale i, fordi de har tid til at sidde og hygge efter svømning og snakke med hinanden. Men generelt så mener halchefen, at en hal på størrelse med Hollænderhallen bør have et åbent cafeteria.

»Det er selvfølgelig noget, jeg stille og roligt tager med Sven Ole, hvor vi prøver at finde hinanden. Måske vil vi på sigt overveje nogle krav om åbningstider, for at man kan forpagte køkkenet i Hollænderhallen. Men selvfølgelig er vi også åbne for, at han driver en forretning, der skal være profitabel for ham. Så vi må lige se, hvad vi kan gøre for hinanden. Men jeg vil rigtigt gerne have, at caféen er mere åben,« siger halchefen og kommer med det sidste argument:

»Når vi har stævner i multihallen, så det kunne være så fedt, hvis caféen havde åbent, så man kunne købe mad herfra – og ikke bare skulle løbe til en benzintank og købe sandwich derfra. Sådan synes jeg nemlig ikke, det skal være.«

Arrangementer

Hvis målsætningen om at tiltrække flere offentlige gæster og styrke faciliteternes brug skal nås, mener halchefen, det er vigtigt, at alle kræfter arbejder den samme vej. For han vil nemlig også gerne leje Hollænderhallen ud til eksterne arrangementer i højere grad, end den bliver i dag.

For nylig dannede hallen ramme om en stor katteudstilling med alt, hvad hjertet kan begære for ejere af det firbenede nussedyr. Og den slags arrangementer har han ambitioner om at tiltrække en del flere af.

»Vi kan generere nogle indtægter og publicity den vej igennem. Vi har gratis parkering, og vi er tæt på lufthavnen, så vi ligger jo godt rent logistisk og strategisk,« siger Lazo Milojevic.

Ønsket om indtægter en anden vej fra skal måske også ses i lyset af, at idrætsanlæggenes økonomiske rammer er blevet set igennem for at reducere omkostningerne. Og her har han været nødt til at skære ned til at have en minimumsbemanding på tre personer på arbejde for at kunne køre fuld drift. Men der har været krav om, at hans team skulle levere service af samme kvalitet for færre midler. Og her er det vigtigste ikke at gå på kompromis med sikkerheden, ligesom alle, der besøger hallen, skal føle sig trygge, og at faciliteterne er rene og pæne.

Ud over Hollænderhallen med tilhørende svømmehal har Lazo Milojevic også ansvaret for Kongelundshallen og Dragør Søbad. Kongelundshallen er en veludstyret hal, der bruges af voksne og klubber til aktiviteter såsom badminton og fodbold.

»Kongelundshallen er en fin hal, der lever op til alle standarder. Selvom den er ubemandet, er den stadig et populært sted for lokale sportsklubber og enkeltpersoner at leje til fodbold og badminton,« fortæller Lazo Milojevic.

Siden årsskiftet har der været en forsikringssag i gang.Årsagen er en brand i indgangspartiet, og det har taget alt for lang tid at få det i orden. Men nu skrider arbejdet fremad, og Lazo Milojevic kører selv ud og ser til det mindst to gange om ugen.

Dragør Søbad er et helt kapitel for sig selv, som Lazo Milojevic siger. Han er opmærksom på den historie, der er knyttet til stedet.

»Det er følelser, det er historie, og det er identitet for mange Drager-borgere,« forklarer han.

De rette løsninger

Men det er også et punkt, hvor Lazo Milojevic får lidt nervøse trækninger i forhold til, hvordan han kan værne om, hvordan det altid har været. For efter avisens udsendte har fortalt ham en sentimental historie om røde romkugler i barndommens somre i starten af 90’erne, så forsikrer han først, at der ikke kommer til at ske noget denne sæson. Og at han vil gøre, hvad han kan for, at man stadig i fremtiden vil kunne »købe en kaffe for en femmer og en romkugle«.

Men overbademesteren har en nagende tvivl om, hvorvidt de nuværende forhold lever op til alle de regler om fødevarehåndtering, som gælder her i landet. Så efteråret og vinteren vil blive brugt på at kigge i paragraffer og finde en løsning, så badeanstalten kan drives, som badeanstalten altid er blevet det.

Og det er generelt denne tilgang, Lazo Milojevic meget gerne vil have til tingene i sit job: Hvis der opstår et problem, så bliver der set på det og fundet en løsning – og gerne en løsning, der kan skrives ned, så alle er klar over, hvad der er aftalt.

Som leder af idrætsanlæggene i Dragør Kommune er han opmærksom på behovet for at samarbejde med klubber og foreninger samt at sikre en effektiv og transparent kommunikation. Han ønsker at etablere klare og formelle aftaler med klubberne for at skabe en mere struktureret og professionel tilgang. Han skynder sig at sige, at hans tidligere job som i jobcenteret i Faxe måske har gjort ham noget mere opmærksom på, hvad der er god forvaltningsskik, og hvordan man sikrer gennemsigtighed. Men det er også noget, han lægger vægt på, fordi det giver den mest fair tilgang for alle parter.

»Tidligere var der mange uformelle aftaler. Det var mund til mund. Der er jeg stik modsat. Jeg prøver at sige: Send mig en e-mail, så kigger vi på det. Og så finder vi ud af, hvad er bedst. For der er meget, der kan lade sig gøre – men det skal skrives ned,« forklarer Lazo Milojevic.