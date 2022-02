Ny sorggruppe

Selvom selve Store Magleby Kirke er lukket for kirkelige handlinger i februar måned på grund af installering af nyt lys i kirkerummet, er der forsat gang i kirkens aktiviteter. I Graverboligen er der for eksempel som et tilbud for alle, der har mistet eller er i sorg, planlagt opstart et nyt forløb med sorggruppe.

Sorg er helt personlig og aldrig den samme, som andres – men i en sorggruppe har man mulighed for at opleve et fællesskab med plads til ens sorg og samtidig også muligheden for at holde mindet om den eller de mistede i live. Der er i forløbet plads til både ung sorg og gammel sorg.

Sorggruppen, der tilbydes i et samarbejde mellem sognepræst Andreas Wille og psykoterapeut Margrethe Vadmand, finder sted i Graverboligen, Kirkevej 6, og forløber over seks tirsdage, kl. 10–12 – første gang tirsdag den 22. februar.

Der er begrænset antal pladser i gruppen, men ved overtegning vil der være mulighed for at blive skrevet på venteliste til en senere sorggruppe.

