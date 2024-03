Ny struktur i Dragør Kommune

Socialområdet og kulturområdet bliver slået sammen i et nyt center, der skal have ny direktør

Af Rasmus Mark Pedersen

Der er gang i forandringerne på Dragør Rådhus. Ikke alene er kommunens velfærdsdirektør netop blevet sat fra bestillingen – der skal også oprettes et nyt center i kommunen, så lederne får ansvaret lidt mere ligeligt fordelt.

Det fremgår af en beslutning på seneste kommunalbestyrelsesmøde, og det er kommunaldirektør Mads Leth-Petersens opgave at føre beslutningen ud i livet:

»Der er vel to parametre, som som man kigger ned i her. Det ene er: Har vi en skævvridning af organisationen? Underforstået, at det man kalder span of control – altså antallet af ledere, som man har under sig, er skævvredet. Og så er der perspektiverne i at have noget faglig synergi,« forklarer kommunaldirektøren i et interview med Dragør Nyt om baggrunden for omlægningen.

Den nye struktur i Dragør Kommunes forvaltning er vedtaget. Arkivfoto: Thomas Mose.

Kultur bliver flyttet

I dag er der tre overordnede centre:

»Center for Plan, Teknik og Erhverv«, »Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering« samt »Center for Børn, Skole og Kultur« med Borgerservice og Ydelses- og Socialservice som to områder uden for centerorganiseringen.

Sådan skal det ikke være i fremtiden. Nu er der lagt op til at have fire centre i stedet for. Borgerservice samt ydelses- og socialservice kommer ind under den nye organisering sammen med kulturområdet.

Det nye center vil få navnet »Center for Borger, Kultur og Social«, mens centeret for børn og skole får tilføjet familie i navnet i stedet for kultur.

Det betyder, at der skal ansættes en ny centerchef, og det bliver foreslået, at udgifterne til den ledige stilling som chef for borgerservice fremover anvendes på en ny centerleder.

»Der bliver det samme antal ledere. Der er en afdelingschef, som gik på pension. Den stilling bliver ikke genbesat. Vi ansætter en centerchef, som er på et mere overordnet niveau,« forklarer Mads Leth-Petersen.

Længe undervejs

Dermed skal kommunen slå to ledelsesjob op. Politikerne har nemlig også valgt at fyre den hidtidige velfærdsdirektør, Asger Villemoes Nielsen, der er niveauet over centerchefen.

Men de to beslutninger har ikke noget med hinanden at gøre, forklarer kommunaldirektøren. Faktisk har organisationsændringerne været længe undervejs.

Det blev besluttet af politikerne, at strukturen skulle ændre sig som en del af budgetforliget i efteråret, hvor forligspartierne bruger en side på at beskrive:

Hvordan økonomifunktionen skal styrkes på tværs af centrene. Hvordan der skal været en styrket organisering af kommunens faglige medarbejdere. Hvordan der skal være en mere ensartet opgavefordeling mellem centrene.

Nu menes de to sidste formål i hvert fald at være blevet opfyldt.

Men spørgsmålet er, hvor godt sportshaller og socialt udsatte passer sammen?

»Her vil jeg sige: Jamen, det er jo fritidsinteresser med de frivillige og samarbejdet omkring det at gøre en indsats for socialt udsatte, man kan prøve at kæde sammen her. Men altså – det er fuldstændig korrekt: Kulturområdet kunne også ligge andre steder,« medgiver Mads Leth- Petersen.

De to ledige stillinger bliver slået op hurtigst muligt.