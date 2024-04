Nye borde og stole til byrådet

Dragør Kommunalbestyrelse har besluttet at investere 300.000 kr. i en opdatering af de kommunale mødefaciliteter.

Tiltaget er en del af det seneste budgetforlig og har som mål at modernisere de fysiske rammer for politikernes arbejde.

Økonomiudvalget var forinden blevet fremvist to forskellige modeller for, hvordan man kunne bruge pengene. Den ene model gik på at opgradere det nuværende system til optagelse af kommunalbestyrelsesmøder med nye mikrofoner til 100.000 kr.

Den anden model gik på at få et nyt system med årligt påløbende omkostninger.

Politikerne valgte at gå med den sidste mulighed. Den er billigere nu, men bliver dyrere over tid. Med valget af løsningsmodel blev der også penge til at investere i nye mødeborde og stole i rådhusets mødelokaler; Store Magleby Stuen og Dragør Stuen for 91.000 kr.

Omkostningerne til det nye mødesystem beløber sig til 18.000 kr. i år og 36.000 kr. i 2025. Den årlige drift på 36.000 kr. indgår herefter ikke i budgettet og skal derfor findes på anden vis.

Ydermere omfatter opdateringen af de kommunale mødefaciliteter en fornyelse af lokalet Havnestuen med et nyt mødebord udstyret med stik til computer og andet it-udstyr samt nye stole. Denne del af opdateringen løber op i 105.000 kr.

Og sidst, men ikke mindst sker der til byrådssalen indkøb af et nyt gulvtæppe til 50.000 kr.

RMP