Vi har modtaget:

Nye hunderegler

Forslaget om løse hunde i hele kommunen bliver udfordret

Vi hedder Nova, Sille, Dixie og Ludvig. Vi er nogle glade hunde.

Der har ellers ikke været meget at være glad for i en lang periode. Kim Dupont fra Venstre og Anne Funk fra Dansk Folkeparti stillede tilbage i august måned 2020 et forslag om, at ingen hunde måtte gå løs i Dragør. Det blev vedtaget af alle partier – på nær vores tre venner på billedet, Kenneth, Martin og Katrine.

Siden august måned har vores kommune måttet bruge mange ressourcer på at undersøge, hvordan det kan gennemføres. En beslutning, der blev taget, selvom vi i Danmark har en udmærket hundelovgivning, der jo netop regulerer, hvordan vi som hunde og vores ejere skal opføre os.

Men i Dragør er politikerne sjældent i helikopteren med det store udsyn over de åbne marker – men i stedet for blander de sig ofte i ting, de slet ikke bør blande sig i.

Og i tirsdags skulle politikerne så behandle den endelige indstilling, om der skulle give forbud mod løse hunde i stort set hele Dragør. Et ønske fra Kim Dupont og Anne Funk.

Vi er stadig ikke kommet i godt humør, fordi liste T (Annette Nyvang og Ebbe Kyrø) og Socialdemokratiet (Ole Hansen) har bestemt, at vi nu skal have en høring om, hvorvidt vi i Dragør skal have vores helt egne regler, som går ud over den ellers velfungerende hundelov, der gælder for alle andre hunde i Danmark, i stedet for at droppe forslaget og blot henholde sig til gældende lovgivning.

Men vores tre ejere, Kenneth, Martin og Katrine, har kæmpet imod denne detailregulering og har argumenteret for, at det ikke er lokalpolitikeres opgave at indføre ekstra lovgivning, når vi allerede har love vedtaget af Folketinget, der virker. Samtidig har vores ejere kæmpet for, at medarbejderne i kommunen sagtens kan bruge deres tid bedre end på at bruge mange ressourcer på et forslag om at begrænse friheden for os hunde.

Måske er vi ikke de klogeste hunde i byen (grundet vores unge alder), men vi forstår ikke helt, at Dansk Folkeparti (Morten Dreyer og Anne Funk) undlod at stemme for liste T’s forslag. Men vi tænker, det var, fordi de – ligesom Kim Dupont – ønskede at følge forvaltningens indstilling om, at alle byzoner og næsten hele kommunen også skulle være omfattet af de nye regler, som jo var deres oprindelige forslag. Men det kan Anne Funk sikkert gøre os klogere på.

Vi synes, det er ærgerligt, at vores hundevenner, som bruger de store græsplæner ved havnen og i den gamle by, måske i en nær fremtid skal være i snor. Men vi ved, at stærke kræfter hos Venstre og Dansk Folkeparti arbejder for, at forbuddet ikke kun begrænses til havnens arealer, men skal gælde for hele kommunen, som de oprindeligt foreslog tilbage i august 2020.

Så selv om vi som hunde ikke kan stemme til kommunalvalget, så håber vi, at de voksne medlemmer af kommunalbestyrelsen vil bruge deres tid på løse kommunens rigtige problemer i stedet for at bruge en masse af medarbejdernes tid på at udtænke planer for, hvordan man kan forbyde, at hunde må være løse i Dragør.

Der skal i denne sammenhæng lyde et tak til vores hundeven Helle Barth fra Venstre, som også mente, at det var nok med hundeloven, og stemte for Kenneths, Martins og Katrines forslag om at holde sig til lovens bogstav, og som tydeligt viste vejen, at det ikke er løsningen at detailregulere, sådan som Kim Dupont og Anne Funk synes.

De kærligste vuf

Sille (en kleiner münsterländer ejet af Kenneth Gøtterup), Nova (en kromfohrländer ejet af Martin Wood Pedersen) samt Dixie og Ludvig (hhv. en cavalier king charles spaniel og en ruhåret gravhund ejet af Katrine Tholstrup)