»De voksne køber næsten ingenting til voksenforestillingerne, så vi sælger kun for cirka 7 kr. i gennemsnit,« fortæller Pernille Fischer.

Dragør Biografs økonomi er i forvejen presset på grund af coronanedlukningen sidste vinter, og derfor er det et problem, at de ikke tjener så meget på forestillingerne. De skal betale 25% til moms, og filmselskaberne tager halvdelen af pengene per billet.

»Så når vi sælger en billet til 75 kr., så får biografen kun 30 kr. Og vi bruger mange penge på film og varme,« siger Pernille Fischer, der har været frivillig i biografen siden 2015.