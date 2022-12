Ny uglekasse på Dragør Kirkegård

En hornugles hjem faldt ned fra et træ på kirkegården, og uglen kan ikke finde et



Af Mads Peter Wulf og David Karlsen Jespersen

Graver Michael Müller fortæller, at en stor hornugle ikke har et sted at bo i øjeblikket, fordi dens gamle kasse faldt ned fra et af bøgetræerne på Dragør Kirkes kirkegård.

Han så hornuglen for to uger siden.

»Jeg så den komme flyvende om aftenen, imens den sikkert ledte efter et nyt sted at bo,« siger Michael Müller, som fortsættende fortæller, at han, fordi Dragør Kirke går meget op dyrelivet og biodiversitet, vil sætte en uglekasse op til december, så uglen igen har et sted at bo.