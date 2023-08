Sidst DB spillede mod Helsingør var i 2006 – i det der dengang hed kvalifikationsrækken. DB vandt overraskende udebanekampen i Helsingør 1–2, men tabte godt en måned senere 1–5 på hjemmebane.

Helsingør hed dengang Elite 3000 Helsingør, som havde som mål at få Helsingør op i rækkerne. Det lykkedes hen ad vejen, og nu hedder deres professionelle hold HC Helsingør og spiller i NordicBet Ligaen (1. division).

DB taber træningskamp mod Fremad Amagers 2.-hold 3–0.

Nederlag i træningkamp

I lørdags, den 29. juli, spillede DB en træningskamp mod Fremad Amagers 2.-hold, som vandt 3–0.

DB-holdet bestod hovedsageligt af 2.-holdspillere krydret med få førsteholdspillere. Det var interessant at se så mange unge spillere, DB har i kulissen. Det lover godt for fremtiden.

Trods nederlaget var der alligevel tilfredshed at spore hos DB’s trænerteam, der består af Kim Damkær og Janus Krüger.

»Det er en godkendt indsats i dag, selvom kampen ender med et 3–0-nederlag. Der skal lyde stor ros til de nye spillere, som hjalp til i dag,« lyder det fra de to trænere.

Kampen blev afviklet med tre »halvlege« af 30 minutter.

»Vi spiller tre meget forskellige halvlege, hvor vi i første halvleg kommer fortjent bagud 1–0. Vi skaber faktisk ikke meget i den halvleg – og det gør Fremad heller ikke. Men alligevel føles det fortjent, at vi er bagud i pausen,« lyder analysen hos trænerne.

Trænerteamet vurderer, at DB i kampens 2. halvleg helt holder Fremad Amager fra chancer.

»Vi spiller en rigtig god halvleg defensivt. Desværre har vi også svært ved at skabe chancer selv, og derfor bliver det en låst halvleg uden store muligheder,« lyder det fra Kim Damkær og Janus Krüger.

DB stiller op til sidste halvleg i en ny opstilling.

»Vi skaber masser af chancer. DB-spillerne brænder to 100%-chancer, hvor en spiller er alene med målmanden uden at sparke den i kassen. Vi fortsætter med at presse på og skaber to–tre kæmpe chancer – fortsat uden at score. Fremad Amager lukker kampen, og så står vi med et nederlag på 3–0, selvom statistikken siger, at vi burde have lavet minimum tre mål. Der er flere spillere, som viser højt niveau, og vi får prøvet nye pladser samt set nogle andre spillere – så det er positivt,« fortæller trænerteamet.

Oprykning

Ambitioner er høje i DB, der gerne vil tilbage i københavnsserien.

»Vores målsætning for sæsonen er meget klar: Vi vil vinde rækken,« siger Kim Damkær og Janus Krüger.

Trænerteamet mener, at DB i den forgangne sæson har bevist, at de er et rigtigt stærkt hold, når de rammer topniveauet – og også bedre, end de øvrige i hold i serie 1 er.

»Det forpligter – hvorfor vi klart stiler højt. Vi skaber ekstremt mange chancer med vores hurtige og direkte spil,« lyder det fra de to trænere.

DB’s helt store udfordring har været det fysiske element, som præger spillet i serie 1, samt det faktum, at holdet scorer for få mål i forhold til de mange chancer, de skaber.

»Det har vores unge spillere nu trænet hårdt på, hvorfor vi i den nye sæson står endnu stærkere og mere parate. Vi er stadig et meget ungt hold med et kæmpe potentiale og har en sult for at blive bedre. Der er blevet opbygget en sund og konkurrencedygtig træningskultur, samt et omklædningsrum, hvor alle står sammen,« lyder det fra trænerteamet.

De mener begge, at fundamentet er nu bygget til, at DB-holdet igen kan begynde at have ambitioner og drømme om at avancere til højere rækker og igen være magnet for fastholdelse af de dygtigste ungdomsspillere, der måtte have ønske om at fortsætte som seniorspillere med DB-logoet på brystet.

Mange af den kommende sæsons modstandere er gamle kendinge fra seneste sæson. Der er dog et par nye hold i serie 1, pulje 1: Øresund Klubfodbold (ØKF) og IF Føroya, der begge spiller på Kløvermarken er rykket på, og Nørrebro FF, der har taget turen ned fra københavnsserien.

Anke afgjort

Jægersborg BK’s anke over DB’s skrivebordsejr i begyndelsen af maj måned er nu endeligt afgjort.