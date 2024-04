Der er masser at glæde sig over for de mange fremmødte DB-fans. Foto: Thomas Mose.

Nyt fra Dragør Boldklub:

DB vinder sikkert

Dragørholdet fastholder sin 2.-plads – og udbygger samtidigt sit forspring til Bispebjerg BK

Af Henrik Rosschou

Lørdag den 13. april tog BK Vestias serie 1-hold (BKV) turen igennem tunnellen på Englandsvej for at spille mod Dragør Boldklub (DB). Kampen var rækkens første af slagsen på ægte græs dette forår.

BKV havde kun ved at besejre Østerbro IF 4–2 vundet en af forårets tre kampe, og inden kampen mod DB lå gæsterne på 10.-pladsen i serie 1.

Før kampstart blev DB’s nye kamptrøjer præsenteret. Jesper Madsen fra sponsor Glasmester Madsen fik overrakt en trøje med nr. 70 på ryggen.

Kampen begyndte med et DB-pres mod BKV. Efter kun to min. kom DB-mandskabet frem til kampens første afslutning. Tobias Oppermann kom godt fra start i venstresiden og sparkede direkte på mål. BKV-keeperen fik pareret bolden direkte ud til en fri Frederik Frost, som dog afsluttede over mål.

Kun fire min. efter var DB igen tæt på scoring – denne gang efter et hjørnespark. Igen kom Frederik Frost frem til en afslutning på mål, og igen endte blokeringen tilbage i spil. Det var her Peter Ursin, der fulgte op og afsluttede – men nok en gang fik BKV-forsvaret blokeret.

DB fik på scoring af klubbens anfører Frederik Frost hul på bylden efter 16 min.

Frost stjal bolden efter BKV-spil på egen banehalvdel og udplacerede BKV-keeperen med 1–0-føring til følge.

Mads Lunds fremragende langskud stryger i nettet. Foto: Thomas Mose.

Kun to min. efter var Mads Lund på pletten og scorede til 2–0. Mads Lund har spillet i stort set alle kampe siden sin debut i pokalkampen i august sidste år – og hvilket aftryk den unge herre gør, hver gang han er på banen.

Målet blev sat ind på et langskud omkring 25 meter fra målet. Bolden blev sendt perfekt i mål, uden at BKV’s målmand kunne nå at reagere. Klassemål!

Kort efter måtte DB’s hårde mand, Nikolaj Strandby, en tur i græsset efter en hård tackling – og det så ikke godt ud efterfølgende. Strandby blev dog på banen, men han var måske lidt hæmmet af en mindre skade.

Efter 23 min. fyrede unge Julius Krüger kanonen af fra lang afstand, men bolden ramte overliggeren. Der var en afslutning, som havde fortjent en bedre skæbne. Julius Krüger har været plaget af en skade siden foråret sidste år, men han har endelig fundet formen igen.

Det sidste kvarter af 1. halvleg var der ubalance i DB-spilet. BKV fik alt for meget spil, og de pressede DB tilbage. BKV kom ikke frem til de store afslutninger, men spoleret DB’s spil fik de.

BK Vestia er tæt på en reducering, men frisparksafslutningen rammer overliggeren. Foto: Thomas Mose.

Efter 34 min. var udeholdet dog tæt på et mål. Chancen opstod efter en afslutning direkte på et frispark nogle meter uden for feltet. Afslutningen ramte overliggeren og gik bag om målet.

Kort tid efter blev Hector Uhl taget ud – ind kom Mathias Rahbek.

Udeholdet blev ramt af to slemme skader i 1.-halvleg, som muligvis var et resultat af at være kommet tilbage på græs. BKV er en af de klubber, som kun råder over kunstgræsbaner, så det kan være en belastning at skulle spille en kamp på ægte græs.

Efter pausen var det, i stedet for Marcus Donnelly og Peter Ursin, Jakob Willer og Albert Kindberg, der løb ind på banen.

Inden 2. halvleg var fem min. gammel, havde DB fået tilspillet sig tre hjørnespark i træk – dog uden det gav resultat.

Men i det 55. min. var der igen mål, da Mads Lund scorede til 3–0 efter en flot assist af den helt nye, unge spiller Jakob Willer.

Opspillet til målet startede med en lang aflevering fra Frederik Frost ind foran BKV-målet fra højrekanten. Tobias Riber headede bolden tilbage til Krüger. Frost samlede op og spillede videre til Mads Lund, som lagde en lang bold på tværs til Jakob Willer, der lurede på BKV’s venstreside. Willer spillede videre til Mads Lund, der med et kort aftræk fra kanten af feltet satte bolden i nettet. Målet kom efter fantastisk opspil samt en klasseafslutning.

Nu burde kampen være ført i sikkert i havn. Men kom alligevel lidt spænding efter 65 min. Frederik Frost begik et dumt og lidt kluntet straffespark, som Vestia sikkert fik omsat til scoring. 3–1.

Der skulle dog kun gå tre min., førend Frost havde gjort skaden god igen.

(Artiklen fortsætter efter billederne.)