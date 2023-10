Nyt fra Dragør Boldklub:

Drama fra start til slut

Dragør Boldklub–Kastrup BK 3–6

Der er ikke noget som et lokalopgør i fodbold – uanset om det er i superligaen eller i serie 1. Lokalopgørene byder gerne på intense nærkampe, tempo, dramatik – og masser af tilskuere. Sidstnævnte fik lørdag den 7. oktober i kampen mellem Dragør Boldklub (DB) og Kastrup BK (KBK) ovenikøbet masser af mål at glæde sig over.

KBK havde en 8–1-sejr med i bagagen fra forrige lørdags kamp, mens DB mødte op til kampen med et forsmædeligt nederlag på 4–1. Umiddelbart var KBK nok en lille favorit i lokalopgøret.

Kampens start blev en hektisk affære med fire til fem angreb og fire mål på bare 10 min. Man skulle næsten tro, at det var håndbold, der blev spillet!

Første scoring kom efter kun fire min. Med en afslutning på mål fra kanten af KBK’s straffesparksfelt var Frederik Glendorf arkitekten bag scorringen. Kastrup-målmanden parerede bolden lige ud til en fri Mathias Rahbek, som med venstre indersiden satte bolden i mål til en 1–0-føring til DB.

Mathias Rahbek (nr. 11) giver DB en perfekt start, da han gør det til 1–0 efter to minutters spil.

Denne føring holdt knapt et minut! Så fik KBK bragt balance i regnskabet til 1–1.

På det efterfølgende angreb var DB meget tæt på endnu en scoring, men KBK-keeperen var ikke i gavehumør. Først blev Lukas Søgaards afslutning pareret. August Toudahl fyrede af på reposten – men igen var KBK’s målmand med på beatet.

KBK slog kontra, og kort efter stod der 1–2.

Så var det DB’s tur! 2–2-udligningen kom efter 10 min.s spil.

Victor Dyhl modtog bolden i højre side. Han spillede fladt til Tobias Damkær i midten af KBK-feltet. Damkær fik, omgivet af to modspillere, med venstrefoden listet bolden over i det lange målhjørne.

Mathias Rahbek stod for den næste afslutning på KBK-målet. Victor Dyhl og Frederik Glendorf fik sammen lagt op til Rahbek, som to meter fra målfeltet fyrede kanonen af, men KBK’s målmand fik bokset til hjørnespark.

KBK lod sig ikke skræmme af DB’s store chance, men fortsatte deres angreb på DB-målet. Efter 13 min. scorede de til 2–3. Efter et hjørnespark opstod der klumpspil tæt under DB-målet. Bolden nåede akkurat at passere mållinjen.

Det blev til 2–4 efter 22 min. på et godt gennemspillet KBK-angreb, og kun to min. senere var den gal igen. 2–5!

DB’s trænerduo reagerede ved at skifte to mand ud efter 26 min. Ind kom Jacob Heinsøe og Albert Kindberg som erstatning for August Toudahl og Tobias Oppermann.

Det hjalp dog ikke meget. KBK fik med endnu en scoring efter 42 min. bragt sig foran 2–6.

Kort efter måtte Frederik Glendorf lade sig udskifte med et lyskenproblem, og August Toudahl kom tilbage på banen.

Med ikke mindre end otte mål var det i sandhed en hæsblæsende 1. halvleg, som ikke er set lige i mange år.

Kasper Walker kom ind fra 2. halvlegs start. Han erstattede en ellers velspillende Mathias Rahbek.

Det blev en skidt start på 2. halvleg. Kun et minut efter pausen blev DB reduceret til 10 mand. Albert Kindberg fik gult kort efter et mislykket forsøg på at stoppe sin modstander på den lovlige måde.

Efter 52 min. var KBK igen helt fremme i DB-feltet – denne gang med en appel for straffespark. Dommeren afviste og gav et gult kort til KBK-spilleren for brok.

Få minutter efter var den gal igen. En ny KBK-appel for straffespark – men nej!

DB fik reduceret efter 62 min. på en scoring af Kasper Walker.

Den vævre og hurtige angriber gjorde alt det rigtige, og Walker fik endelig sat en scoring i kassen efter en lang måltørke. Det var dog ikke helt nok i det samlede resultat, men Kasper Walker stod for en god præstation og var tæt på endnu en scoring efter 74 min. Han fik stjålet bolden i et KBK-opspil på midten af banen. Hele KBK’s baglinje var med langt fremme. Walker så, at målmanden var langt ude og forsøgte at løfte bolden over keeperen – men bolden endte desværre i nettaget.

KBK fik i tredje »forsøg« det straffespark, de havde appelleret for i flere omgange. Mathias Rahbek var synderen med en lige lovlig aggressiv tackling på modstanderen. Mads Glæsner i DB-målet havde overskud. Han viste sin styrke og reddede straffesparket i flot stil!

KBK vandt kampen, der må gå over i historien med otte mål i første halvleg, 6–3.

Øvrige opgør

Allerede dagen efter lokalopgøret på Amager rykkede HB forbi DB efter en sejr på 2–1 over ØFK.

Lørdag vandt BK Hellas 5–0 over bundholdet fra Rødovre. BK Vestia tog en 2–1-sejr hjemme over CSC. Ligaens nummer to Bispebjerg BK tabte også terræn til KBK, da de på hjemmebane tabte 1–2 til Jægersborg BK. Kampen mellem Østerbro IF og Frederiksholm Sydhavnen, der skulle have været afviklet lørdag, blev udsat.

Søndag bød på en enkelt kamp. I den tabte Nørrebro FF 2–5 på hjemmebane til IF Føroyar.

KBK er nu fire point foran Bispebjerg BK, der har 21 point. DB rykkede ned på 4.-pladsen – nu otte point efter KBK.

HR