Copenhagen Celtic–DB 0–9

På en skøn og solrig aften skulle DB spille pokalkamp.

Det var Copenhagen Celtic (CC), der ligger i toppen af serie 4, som stod for skud i det, der skulle vise sig at blive en ensidig affære.

DB stillede med et historisk ungt hold, hvor ældste spiller på banen var Marcus Alsig med sine 22 år. Herudover gav trænerne debut til Noah Hansen og Mads Dahlstrøm.

Især sidstnævnte spillede en hovedrolle i opgøret. Der skulle nemlig ikke gå mere end 30 sekunder, før Dahlstrøm scorede sit første mål for DB. Victor Dyhl løb, som så mange gange før, til baglinjen, og han fandt Dahlstrøm med et hårdt, fladt indlæg. Dahlstrøm viste sin målnæse og prikkede sikkert bolden i mål.

Målet var startskuddet til et væld af chancer og scoringer for DB’s udvalgte.

Der gik ikke meget mere end yderligere fem min., før Dahlstrøm igen befandt sig på rette sted og tid. Denne gang dumpede bolden ned til ham via William Kronborgs lår efter klumpspil i feltet. 2–0 til DB.

Det unge DB-hold havde ikke fået nok. De fortsatte med at lægge et tungt pres på CC, som kun ved et par enkelte lejligheder formåede at bevæge sig ind på DB’s banehalvdel.

Efter 25 min. foretog DB den første dobbeltudskiftning. Ud gik Victor Dyhl og Tobias Oppermann, som har spillet stort set samtlige kampe i indeværende sæson og naturligt nok fik et hvil. Ind kom Simon Julin og debutanten Noah Hansen.

Indskiftningerne gav nyt liv til DB’s offensiv, hvilket udmøntede sig i en scoring 10 min. senere. En lang bold i dybden fra Rahbek lokkede CC-keeperen ud af sit felt for at sweepe – men clearingen var skidt. Bolden fandt vej til Julin, der straffede CC ved at sparke bolden flot i kassen. Første mål fra Simon Julin på DB’s førstesenior-hold i sin blot anden kamp.

Så var der for alvor hul på bylden. Kun 30 sekunder efter kunne Julin score sit andet mål. Denne gang var Patrick Svendsen gået til baglinjen fra venstreflanken, og efter en høj bold til bagerste stang dumpede bolden ned til Julin, der kvitterede med endnu en scoring.

Men Simon Julin var ikke færdig med at skabe ravage ...

5–0-målet kom efter en periode med masser af spil og chancer mod CC-målet. August Toudahl spillede en præcis bold ind centralt foran modstandernes forsvar, hvor Rahbek tog imod. Med et elegant prik mellem to forsvarere fandt han Julin, der var løbet ind i ryggen på forsvaret ude fra sin kant. Afslutningen blev uden problemer sparket fladt udenom keeperen. Med målet fuldendte den unge offensivspiller Simon Julin et flot hattrick efter blot 20 minutter på banen,

I pausen blev der lagt op til, at DB skulle holde tempo i spillet og jagte flere scoringer.

Fra anden halvlegs start kom Oppermann, Dyhl og Marcus Alsig på banen. Ud gik Toudahl, Dahlstrøm og Rahbek, der fik en velfortjent pause.

DB-spillerne tog instrukserne til sig, og de fortsatte – sultne efter at score flere mål.

Der skulle ikke gå mere end et min, af anden halvleg, før der opstod en tredobbelt chance til DB efter et hjørnespark. Først headede Kronborg på træværket. Bolden faldt ned i feltet, hvor der igen blev afsluttet – men skudet blev blokeret af en CC-forsvarer. CC-keeperen stormede ud mod returbolden, som køligt blev spillet til siden til dagens DB-anfører, Albert Kindberg, som skulle sparke bolden forbi de to forsvarspillere, der var alene inde på stregen – uden keeper. CC-forsvaret klarede det dog flot ved at heade Albert Kindbergs skud over mål.

Så var CC advaret – DB havde ikke tænkt sig at lukke målfesten tidligt på denne onsdag aften!

Små 10 min. inde i anden halvleg gav de mange chancer pote. Tobias Oppermann, som kom ind på en mere offensiv rolle end vanligt, løb igennem CC’s kæder og ned til baglinjen. Med et hårdt, fladt indlæg, fandt han Alsig, der elegant på klods hold dirigerede bolden i mål med hælen bagom sin egen støttefod.

Efter en times spil kom Dahlstrøm og Toudahl tilbage på banen – ud gik velspillende Hector Uhl og William Kronborg.

Blot fem min. kunne også Dahlstrøm fuldende et hattrick. Alsig drev bolden på tværs af banen. Han spillede den bredt ud til Oppermann, der med sin fart let brød gennem CC-forsvaret. Fra baglinjen lavede han en præcis cut-back-aflevering til Dahlstrøm, der fik tid til at tæmme bolden og ubesværet scorede ned i siden af målet uden chance for keeperen – 7–0!

I samme moment kom Rahbek på banen igen, til fordel for Patrick Svendsen, som især i første halvleg havde mange gode overlap og kvalificerede indlæg fra sin position som venstreback.

Efter mange hjørnespark uden gevinst var der held i sprøjten efter 70 min. spil. Mathias Rahbek tog et indad-skruet hjørnespark fra højre side. Rahbek formåede at krølle hjørnesparket direkte ind i mål i det korte hjørne. Det var meget tvivlsomt forsvaret af CC – men det skal ikke tage noget fra Rahbeks uortodokse scoring.

Rahbek havde taget det gode overblik med til dagens kamp. 10 min. senere fandt han fra et frispark i venstre side Dahlstrøm, der dukkede op ved bagerste stolpe og stødte bolden i mål til slutresultatet 9–0.

Det alt i alt en rigtig fin kamp fra DB-mandskabet, som med den store sejr avancerer til fjerde runde af pokalturneringen – og uden at rage nogen skader til sig.

Imellem de mange flotte scoringer var der optræk til mange flere mål. Men de misbrugte chancer overskyggede ikke alle de positive ting, der kunne tages med fra kampen.

Med de mange gode præstationer kommer der stor konkurrencen om pladserne til sæsonens sidste kampe, og DB-trænerene har virkelig fået noget at tænke over, når de skal sætte holdet.

PI Fodbold scorer til 1–0.

PI Fodbold–DB 1–1

DB nåede herefter til den næstsidste kamp i forårssturnering i serie 1.

Kampen stod mod topholdet PI Fodbold, og den udviklede sig til en nervepirrende fight på godt og ondt med tre gule og et enkelt rødt kort – og drama til sidste fløjt.

Med bare et point ville PI Fodbold være sikker på oprykning til københavnsserien.

Inden dommeren fløjtede kampen af, var begge holds trænere og fans hele følelsesregistret igennem.

PI pressede DB-holdet voldsomt de første fem min. og lagde spillet højt op på DB’s bane. DB-anføreren Jacob Holmegaard havde styr på sine bagtropper – og ikke mindst Albert Kindberg spillede en rigtig fornuftig kamp.

Efter otte minutter fik DB vendt spillet, og Kasper Walker var meget tæt på at bringe Dragør-holdet foran. DB angreb med hele holdet fra egen banehalvdel. Julius Krüger satte fart i bolden. Han spillede den videre til Lukas Søgaard, som fandt Kim Have. Efter nærkamp på nærkamp endte det med, at Marcus Donnelly og Walker lavede en »et-to-kombination«, der gav en god mulighed, som Walker hårdt presset af en PI-modstander fik afsluttet liggende på – dog over mål.

De næste 10 min. fik PI til at »ryste« lidt i buksen, hvor DB havde flere velspillede angreb end PI. Chancerne stod nærmest i kø. Og når PI kom tæt på DB-målet, var Mads Glæsner en sidste sikker skanse.

Efter en halv times spil blev PI reduceret til ti mand, efter et frispark begået mod Donnelly. Dommeren lod spillet fortsætte, men han gav efterfølgende et gult kort.

DB kunne dog ikke udnytte overtallet, og da PI atter blev fuldtallige, scorede de til 1–0. PI fik et frispark i venstre side tæt på hjørneflaget. Bolden blev sendt til fjerneste stolpe, hvor opdækningen haltede, og bolden blev prikket i mål.

DB startede anden halvleg med samme opstilling som i første.

Der gik kun fire min. af anden halvleg, inden DB blev reduceret til 10 mand. Lukas Søgaard, DB’s jernmand, var uheldig med at ramme sin modstander med et »højt ben« i maven. Modstanderen kom bagfra, så Søgaard havde ikke en chance for at se konsekvense af sin handling, der endte med et gult kort.

DB’s nye målhelt Mads Dahlstrøm har scoret fem mål i to kampe.

DB skiftede ud efter 52 min. Ud gik Marcus Donnelly og Mathias Rahbek – ind kom Tobias Damkær og det nye »stjerneskud« Mads Dahlstrøm.

Ligesom i første halvleg havde PI held til at presse DB tilbage på banen de første 10 min. efter pausen. De seriøse direkte afslutninger fik Glæsner i målet dog taget sig godt af. Herefter var det som om, at gassen gik af ballonen.

Efter cirka en times spil udlignede DB til 1–1. Kasper Walker blev sendt afsted i højresiden. Han løb til baglinjen og sendte bolden inden foran mål, hvor Mads Dahlstrøm kom før sin »opvarter« og sendte bolden i mål. Perfekt indlæg og perfekt afslutning. Dahlstrøm er kun 16 år, og han står nu noteret for fem mål i kun to kampe!

DB fortsatte opturen med endnu et angreb i samme dur, men denne gang afsluttede Kasper Walker over mål.

Marcus Alsig kom ind efter 62 min. Han erstattede Walker. Alsig gjorde en god figur, både i angreb og defensivt.

Midt i anden halvleg blev DB-træner Kim Damkær præsenteret for dommerens gule kort. Det endte senere i kampen med endnu et gult plus et rødt kort – altså udvisning.

Der var i den grad høj tænding i kampens sidste fase. DB førte an, og de fik spillet lagt ind i PI-feltet, hvor chancerne stod i kø, men i mål kom bolden ikke.

Albert Kindberg fik den sidste store chance på et hovedstød. Men bolden ramte overliggeren og gik tilbage i spil.

Med det noget ufortjente uafgjorte resultat sikrede PI Fodbold sig oprykningen til københavnsserien før sæsonens sidste kampe. Tillykke.

»Vi er kommet langt, når vi kører førerholdet i vores række ud af banen. Så kan man sige, at de også havde nogle chancer, men der er jo en årsag til, at vi har bedt Mads (Glæsner, red.) om at tage vanter med,« lød det efter kampen fra Kim Damkær og Janus Krüger-Larsen, der udgør DB’s trænerteam.