DB-keeper Mads Glæsner henter bolden ned.

Nyt fra Dragør Boldklub:

Gode træningsresultater

Med endnu to sejre over stærke modstandere går Dragørs lokale fodboldhold en spændende forårssæson i møde

Af Henrik Rosshou

Dragør Boldklubs førstehold (DB) fortsætter forberedelserne til den kommende sæson.

Med sejre over to stærke modstandere i træningskampe virker DB-holdet til at stemple ind i oprykningskampen, når serie 1 indleder foråret skærtorsdag, den 28. marts.

DB–Skovshoved IF 5–3

Torsdag aften, den 14. marts, havde DB besøg af Skovshoved IF (SIF) til en træningskamp. Udeholdet løb ind i et DB-hold, der igen havde mål i støvlerne.

»Skovserne« spiller til dagligt i københavnsserien, hvor de tilmed er tophold, så det var absolut en kvalificeret modstander, DB-mandskabet stod over for.

DB skulle bruge lidt tid til at vænne sig til udeholdets hurtigere tempo, og det resulterede i et mål til SIF tidligt i kampen. Efter fem min. blev der dømt frispark til SIF på kanten af DB-feltet. Frisparket blev effektivt omsat til en SIF-føring på 0–1.

DB’s drenge lod sig ikke slå ud af den scoring. De startede i stedet en offensiv mod SIF-målet.

Efter 13 min. kom første bud på en scoring. Frederik Glendorf blev spillet frem i venstresiden. Han lagde en pasning ind foran mål til bagerste stolpe, hvor Tobias Damkær afsluttede effektivt. Men SIF-målmanden havde nok sit bedste indgreb i kampen og fik forhindret scoringen.

Da der var spillet 22 min., havde der været flere gode angreb. Tobias Riber fik efter en hæsblæsende boldjagt spillet Frederik Frost fri foran mål. Frost fik i den grad gjort SIF’s målmand rundtosset, og i to forsøg fik han udlignet til 1–1.

Efter 36 min. var det Victor Dyhl, der var på pletten med en 2–1-scoring efter en målmandsfejl ved en tilbagelægning.

Det blev snart efter også til 3–1 – efter endnu en fejl i SIF’s forsvar. Tobias Damkær var hurtig og opsnappede bolden efter en fejlaflevering. Han kunne let sende bolden i nettet uden chance for målmanden.

Efter en lidt langsom start fik DB således hurtigt styr på spillet. Hjemmeholdet pressede SIF i bund, og gæsterne så lidt skrøbelige ud i det bagerste forsvar.

2. halvleg blev også en målrig affære. DB lagde godt ud med en scoring efter 52 min. Frederik Frost fik leveret bolden ud i venstresiden. Han brugte sin hurtighed og satte sin modstander af, trak ind i feltet og fyrede kanonen af – og gjorde det til 4–1.

SIF kom igen og fik reduceret til 4–2 efter 61 min. på et godt angreb. Et indlæg ind foran DB’s mål blev headet direkte i kassen. Her var DB-forsvaret overspillet.

Efter scoringen pressede SIF hjemmeholdet tilbage og fik meget spil på DB’s banehalvdel – dog uden scoring.

Efter 71 min. satte Mads Lund en tyk streg under DB’s effektive kontraspil. Lund blev spillet fri i venstre side af Mathias Rahbek. Mads Lund løb direkte mod mål, og han afsluttede sikkert i det korte hjørne uden chance for SIF-keeperen.

Kort før sidste fløjt fik SIF et straffespark, som blev diskuteret efter kampen. SIF var i angreb, og der blev afsluttet udefra. Mads Glæsner i DB-målet parerede afslutningen og var hurtigt over bolden igen. Men det var en SIF-spiller også. De to spillere ramlede sammen, og dommeren dømte straffespark til SIF, fordi Julius Krüger havde skubbet SIF-spilleren i ryggen et halvt sekund før. På straffesparket scorede SIF til 5–3, som også blev kampens resultat.

Igen præsterede DB-holdet i en god og målrig kamp. Det lover godt for turneringen.

Kampen mod SIF bød også på et gensyn med Sebastian Matz, Julius Krüger samt Frederik Glendorf, der har været ramt af langvarige skader.

Der var også tilfredshed i DB’s trænerteam, der består af Kim Damkær og Janus Krüger.

»Det er imponerende, at vi kan skabe så mange chancer mod et hold fra københavnsserien. Dog skal vi arbejde på at omsætte de store chancer til mål og på den måde lukke kampene tidligere,« sagde de efter kampen.

Der var også fokus på den defensive indsats.

»Vi skal arbejde videre med vores defensive standarder, så vi ikke er sårbare på dødbolde,« fortalte trænerteamet.

DB–Fremad Amager 2 4–0

Lørdag den 16. marts var Fremad Amagers 2.-hold (FA) på besøg i Dragør.

Vinden drillede spillerne i kampens 1.-halvleg. Alligevel lykkedes det for DB at skabe to helt oplagte chancer, der kunne have været scoret på med lidt mere koldblodighed.

Holdene måtte imidlertid gå til pause uden mål.

I 2. halvleg fandt DB storspillet frem, og de kunne have lavet flere end de fire mål, kampen sluttede med.

Indledningsvis fik Kasper Walker revanche for en afbrænder i 1. halvleg, da han sparkede bolden i nettet på riposten fra en afslutning fra Victor Dyhl.

2–0-målet kom efter et godt gennembrud fra Dyhl. Han sendte en tværpasning ind til Mathias Rahbek, som scorede.

Målet til 3–0 var en ren perle – og opskriften på, hvordan DB gerne vil spille. Efter en række hurtige pasninger kunne Jacob Heinsøe spille Tobias Hjort fri i feltet. Med en førsteberøring sparkede han bolden i mål – ren klasse.

DB lukkede kampen med endnu et specielt mål. Tobias Hjort spillede en flad pasning til Dyhl. Han løb mod målet – uden at røre bolden. Finten snød FA-keeperen, og bolden gik direkte i kassen til 4–0.

Efter kampen var der ros fra trænerne til Tobias Hjort og Oliver Ludvigsen, der kom ind og lavede gode indsatser i kampen. DB-holdet gav også debut til endnu et ungt talent, idet Emil Espersen startede på venstre kant og gjorde det godt.

DB-holdet får mulighed for at finpudse formen i endnu to træningskampe på hjemmebane, inden det for alvor går løs skærtorsdag. Første kamp mod Vigerslev BK spilles efter Dragør Nyts deadline tirsdag den 19. marts.