Nyt fra Dragør Boldklub:

Godt fra start

Dragør Boldklub åbner sæsonen med sejre over både HB og Bispebjerg BK

Serie 1-sæsonen 2023/24 blev sparket i gang for Dragør Boldklub (DB) tirsdag den 15. august.

Dragør-holdet bød i første hjemmekamp velkommen til Østerbro-klubben HB (Handelsstandens Boldboldklub) – som var Gunnar »Nu« Hansens barndomsklub.

Kasper Walker kommer i klemme i en duel i HB-kampen.

DB–HB 3–0

DB chokstartede kampen og bragte sig foran efter mindre end to min. spil på mål af Jacob Heinsøe. August Toudahl spillede et-to med Lukas Søgaard i højresiden. Søgaard fik lagt en lang bold frem til Mads Dahlstrøm, som trak mod baglinjen, hvor han sendte en lang, flad bold på tværs af HB-målet. Jacob Heinsøe stod helt fri i venstre side og eksekverede iskoldt bolden i mål til 1–0.

Efter syv min. spil måtte DB skifte Tobias Oppermann ud efter et ærgerligt uheld, hvor »Opper« tilsyneladende »hang fast« i græsset i et forsøg på at pille bolden fra sin modstander. Det lignede et forvredet knæ. En kedelig sæsonstart for Tobias Oppermann, som har spillet stort set alle kampe siden sin debut på DB-holdet. Alene i sidste sæson blev det til 26 kampe. »Opper« blev erstattet af den rutinerede Jacob Holme-gaard, der er noteret for ikke mindre end 236 kampe. Han var som sædvanlig spilstyrende og roligheden selv.

HB havde deres egen plan og var tæt på at spolere DB’s aften. Efter DB-scoringen fik de presset DB tilbage på egen banehalvdel. HB-afslutningerne var farlige – men dem, som var inden for målrammen, tog DB’s målmand Mads Glæsner sig af.

Efter 27 min. var DB helt fremme i HB-feltet, hvor Daniel Nielsen stod for et hjørnespark. Mads Dahlstrøm afsluttede – men bolden gik forbi mål.

Et af DB’s talenter, Mads Lund, fik debut i pokalkampen mod FC Helsingør.

HB kom godt igen de næste fem til seks min. – men de store målchancer udeblev.

Mod slutningen af første halvleg kom DB tættere på HB’s mål.

Kort før pausefløjtet var HB var tæt på at hjælpe hjemmeholdet med at gøre stillingen til 2–0 efter et godt DB-angreb. August Toudahl viste fin driblekunst foran HB-feltet, og han leverede en fin aflevering frem til Kim Have, som fra feltet sendte bolden videre til Victor Dyhl. Dyhl sendte bolden ind foran mål, hvor en HB-spiller ramte bolden, som fløj op på målstolpen og tilbage i spil.

I pausen foretog træner Janus Krüger to ændringer i opstillingen. Ud gik Mads Dahlstrøm og Jacob Heinsøe. Ind kom Tobias Damkær og Kasper Walker.

DB skulle bruge tid på at finde tilbage i rytmen efter pausen. HB tilspillede sig således allerede i første min. af 2. halvleg en stor chance. Først med en afslutning fra kanten af feltet, hvor Jacob Holmegaard kom ned og blokerede. HB fik fat i andenbolden i feltet, men Glæsner og Standby fik i fællesskab ryddet op. HB-spillerne var voldsomt utilfredse med Strandbys tackling på bolden, og de appellerede for straffespark. Dommeren afviste!

Efter 59 min. skiftede DB Lukas Søgaard ud, og Mads Dahlstrøm kom tilbage på banen.

HB blev præsenteret for dommerens gule kort efter 63 min. Damkær spillede en Mads Lund-aflevering videre til Kasper Walker, som blev tacklet hårdt på anklen.

Kort efter var det DB, der appellerede for straffespark. Mads Lund – DB’s nye talent – blev spillet fri i venstresiden. Lund lagde en sukkerbold ind i HB-feltet, hvor DB’s kriger, Daniel Nielsen, blev skubbet i opspringet, da han steg til vejrs. Straffe? Nej!

DB kom i stedet for foran 2–0 efter 77 min. Victor Dyhl førte bolden frem og fandt Tobias Damkær fri på midten. HB-keeperen var langt ude i sit felt. Damkær så åbningen, og han sparkede fladt til venstre for målmanden til 2–0. Enkelt og effektivt!

Daniel Nielsen nedlægges af en HB-spiller.

HB gjorde det ikke nemmere for sig selv. Deres spil faldt mere og mere fra hinanden – og endnu et gult kort efter 78 min. gjorde det hele værre.

Tobias Damkær scorede herefter sit andet mål til slutresultatet 3–0. Kasper Walker fangede bolden ved HB’s hjørneflag. Walker spillede bolden ind til Damkær, som stod helt fri. Damkær tog et par træk – og hans afslutning gik via HB-fod i en bue over målmanden og videre i mål til slutresultat 3–0.

Kampen var en en god sæsondebut for DB-holdet, som har ambitioner om oprykning.

»Vi starter kampen skidt og rodede med en masse unødvendige boldtab, dårlige beslutninger – og al for langsomt og forudsigeligt spil, hvilket let kunne have kostet,« lød det fra DB’s to trænere Janus Krüger og Kim Damkær efter kampen.

Til gengæld var trænerteamet meget tilfredse med spillet efter pausen:

»I 2. halvleg beviser vi, hvorfor vi skal videre fra serie 1. Vi vil spise de fleste hold efter ca. en times spil – hvilket også var tilfældet mod HB. Et »clean sheet« og tre kasser i første kamp er trods alt ikke helt skidt.«

DB–Bispebjerg BK 2–1

Mandag aftens hjemmekamp var egentlig planlagt som en udekamp lørdag den 19. august. Den korte historie er, at Bispebjerg BK (BBK) bad om at få kampen flyttet til en anden dato, og der blev blev indgået et kompromis. DB »vandt« en hjemmekamp, der gav en noget bøvlet sejr på 2–1. Men hvad gør det, når det er point, der tæller. Så må trænerne få styr på holdet og spillet efterfølgende.

BBK, der kom til Dragør med en 4–1-sejr over Østerbro IF i første runde, kom godt fra start i 1. halvleg.

BBK forsøgte at spille bolden frem til chancer. Selvom DB manglede et par erfarne forsvarsspillere – og havde Kasper Walker placeret i en uvant højreback-position – stod forsvaret godt.

Hård fight mod Bispebjerg BK.

Efter 10 min. af første halvleg kom DB til den første afslutning efter et indlæg fra Mads Lund på venstrekanten. Victor Dyhl var løbet med ind i BBK-feltet. Hans afslutning med en højre yderside fra en fri position blæste over mål.

DB fik tilspillet sig yderligere et par målchancer den første halve time af 1. halvleg.

Kim Have fik en chance efter 19 min. – men forbi mål.

Mathias Rahbek afsluttede direkte skud på mål udefra efter 23 min., men BKK’s målmand fik bokset ud til hjørnespark. Rahbek tog sig af hjørnet, men fejlede totalt!

DB fortsatte angrebet på BKK. Rahbek var med fremme, og han sendte en aflevering videre til Mads Dahlstrøm, som lige akkurat ikke fik den lange tå på bolden til en afslutning.

DB kom foran 1–0 i 1. halvlegs sidste minut. Victor Dyhl modtog bolden i højre side af banen. Han spillede Kasper Walker fri til et indlæg. Ved fjerneste stolpe steg Mathias Rahbek til vejrs. Tobias Riber var fulgt godt med, men det var BBK’s forsvar, der selv fik bolden i mål – selvmål!

Da bolden blev givet op igen, agerede BKK som om kampen lige var startet, og de var meget tæt på at udligne, men DB-keeper Mads Glæsner fandt en af sine fantom-redninger frem.

Så kunne spillerne gå til pause.

Pausen blev brugt til evaluering. Mathias Rahbek, Mads Dahlstrøm og Tobias Riber blev skiftet ud. Ind kom Jacob Heinsøe, Tobias Damkær og Marcus Braager.

Det var BBK, der tog styringen fra starten af 2. halvleg. DB blev presset i bund og havde meget svært ved at komme frem på modstandernes banehalvdel. Nærkampene gjorde ondt i fighten mellem spillerne.

En af de helt store DB-spillere var Mads Glæsner. Målmandens redninger var altafgørende for kampens resultat.

Nikolaj Strandby var igen en af DB’s bedste spillere med energi, fight og tacklinger, så englene synger!

Men BKK-holdet kæmpede videre og viste, at de er kandidater til en topplacering i serie 1.

Efter 72 min. udlignede de til stillingen 1–1. BKK fik et frispark i højre side, som blev sendt ind i DB’s felt. DB-spillerne havde mere end svært ved at få bolden væk, og det udnyttede BKK, der fik bolden i mål til 1–1.

Et par min. efter blev BKK via et gult kort reduceret til 10 mand. Frisparket blev begået mod Jacob Heinsøe.

Så havde DB en åben mulighed for at få kontrol over spillet. Men nej ... BKK spillede lige op.

Det lignede en kamp, som skulle ende uafgjort. Men netop som DB skulle bevare roen og styre de sidste min., fik DB et gult kort. Tobias Damkær blev sendt afsted på højrekanten. Dommeren mente, Damkær var løbet ind i offsidefællen. Det var Damkær ikke tilfreds med. Han fik gult kort og måtte retur til bænken.

DB hentede til slut de tre point hjem i overtiden på et »kludemål« sat ind af Kim Have efter et hjørnespark.

Det blev til en sejr på hjemmebane – omend den hang i en tynd tråd.

Øvrige kampe

Serie 1 blev skudt i gang allerede lørdag den 12. august, hvor otte hold var i kamp.

Oprykkerne fra IF Føroyar spillede uafgjort 1–1 mod Rødovre, og Kastrup BK vandt på hjemmebane 2–1 over BK Vestia. Frederiksholm Sydhavnen tabte sæsondebuten 1–3 til BK Hellas, mens ØKF tabte mod Jægersborg BK. Kampen sluttede 2–3.

Bispebjerg BK vandt 4–1 over Østerbro IF tirsdag den 15. august. Rundens sidste opgør blev spillet onsdag – en uafgjort kamp mellem Nørrebro FF og CSC. Kampen sluttede 2–2.

Anden runde begyndte allerede dagen efter med en 1–2-sejr til Kastrup BK over Rødovre. Fredag den 19. august vandt Nørrebro FF på udebane 1–4 over HB.

Lørdag bød på to kampe. BK Hellas blev på hjemmebane slået 2–3 af Østerbro IF, mens BK Vestia og Frederiksholm Sydhavn spillede 1–1. Der var yderligere en kamp på programmet, men resultatet mellem CSC og ØKF fremgår p.t. ikke af DBU’s hjemmeside.

Søndag slog Jægersborg BK IF Føroyar 3–1.

HR