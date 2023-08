Nyt fra Dragør Boldklub:

Remis på hjemmebane

DB–BK Hellas 3–3

I lørdags kom kampen, hvor den grimme plet efter det grufulde nederlag i foråret på 3–1 til BK Hellas (BKH) skulle vaskes væk. Desværre havde holdlederen glemt at komme sulfo i vandet – så pletten sidder stadig!

BKH er startet »forsigtigt« i den nye sæson med en sejr og et nederlag. Men holdet – trods deres til tider primitive spil – bevarer troen på, at det kan lade sig gøre at komme igen med fight og hjerteblod. Respekt!

DB startede kampen med stormløb på BKH-målet.

Tobias Damkær havde en hovedrolle i kampen – både som helt og skurk. Allerede efter kun to min. scorede han til 1–0. Damkær fik bolden fra venstresiden og førte spillet ind foran BKH-feltet. Med et tørt spark sender han bolden i mål – uden chance for Hellas-keeperen.

Mads Dahlstrøm i et hårrejsende og skræmmende tempo.

DB fortsatte det fremadrettede spil og kom foran 2–0 efter 11 min. Mads Dahlstrøm var målscoreren efter en assist af August Toudahl.

I denne indledende periode var BKH presset helt i bund og var ikke meget på DB’s banehalvdel.

Tobias Damkær var tæt på at blive dobbelt målscorer efter 21 min. Den nye anfører Fredrik Frost, som gjorde comeback efter at have været plaget af skader siden tilbagekomsten til DB, fandt med et sideskift Daniel Nielsen i højresiden. Han afleverede til Victor Dyhl, som sendte bolden ind foran BKH-målet, hvor Mads Dahlstrøm lurede. Bolden fik lov at passere til bagerste stolpe, hvor Damkær kom flyvende som et lavtgående missil. Han forsøgte at heade bolden i mål, men afslutningen var lige på målmanden.

BKH kom tættere på DB-målet. Efter 24 min. appellerer Hellas-spillerne for straffespark. Et indlæg fra baglinjen – dybt inde i DB-feltet – blev blokeret af Nikolaj Strandby. På trods af, at Strandby holdt armene ind til kroppen, er det muligt, at bolden ramte en arm. Straffe? Dommeren vinkede afværgende og lod spillet fortsætte.

Fem min. efter fik DB til gengæld tilkendt et straffespark! Et indkast fra Daniel Nielsen sendes langt ind i BKH’s straffesparksfelt. Udeholdets spillere fik ikke ekspederet bolden væk. Kasper Walker forsøgte med en kort aflevering til Damkær, som blev tacklet bagfra. Straffe! Frederik Frost tog sig af straffesparket, og han bragte DB på 3–0. Så måtte den ged være barberet ...

DB’s forsvarsklippe, Nikolaj Strandby, måtte bide i græsset og lade sig udskifte fem min. før pausen. Albert Kindberg kom ind som erstatning.

DBs spil var godt, men der mangler endnu et nøk, før afslutningerne sidder helt i skabet.

2. halvleg blev en helt anderledes affære. Hvordan DB kan smide en 3–0-føring på hjemmebane over styr, er en gåde – eller måske mangel på selvtillid?

BKH fik stort set lov at styre spillet på DB’s banehalvdel.

Første afslutning kom efter kun et min. spil og ramte stolpen.

Kort efter var den gal igen, men igen var DB heldige, idet afslutningen gik forbi mål.

Efter 51 min. skiftede DB Victor Dyhl og Mads Dahlstrøm ud – ind kom Mathias Rahbek og Peter Ursin – og Kasper Walker, som startede kampen som højre back, blev skubbet frem i angrebet, hvor han hører til.

Walker fik en løs chance efter ca. 55 min., men han overplacerede sin afslutning, som gik forbi målet.

Efter 65 min. skete det, der ikke må ske. En rimelig harmløs nærkamp eskalerede i en mindre tumult, som i sidste ende giver et gult kort til Tobias Damkær. Damkær havde fat i en Hellas-spillers arm – begge spillere falder til jorden. Hellas-spilleren gik aggressivt til Damkær, som lå ned. Dommeren tog en alvorssnak med DB’s anfører Frederik Frost og BKH-spilleren. Alt var okay, indtil Damkær lige skulle tale med dommeren. Gult til Damkær. Det var allerede anden gang, at Tobias Damkær har fået gult for at snakke for meget.

Advarslen blev meget dyrfor DB. Hellas udnyttede overtallet til at score to mål. DB-forsvaret blev ganske enkelt spillet tyndt, og BKH udnyttede mulighederne.

BKH rundede kampen af med en scoring til 3–3, kort før dommeren fløjtede kampen af.

DB-spillere, der bruger snakketøjet frem for at spille bolden, bør nok kigge indad og vurdere, om deres indsats er til fordel for holdet. Gule kort for at brokke sig over dommerens kendelser hører ingen steder hjemme.

Lokalrivaler i toppen

Frederiksholm Sydhavnen vandt tirsdag den 22. augut 3–0 over Rødovre, mens HB hjemme fredag aften vandt over CSC. Kampen sluttede 3–2.

Lørdagens topopgør mellem Kastrup BK og Jægersborg BK sluttede 4–0 til Kastrup BK, som nu topper serie 1. IF Føroyar vandt 2–1 over ØKF.

Søndag blev Nørrebro FF slået 3–2 af Bispeberg BK.

Næste kamp er på udebane mod Vestia tirsdag den 5. september, kl. 19.00

Næste hjemmekamp spilles lørdag den 9. september kl. 12.00 mod Rødovre Bk.

HR