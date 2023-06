KBK fik scoret til 1–2 på et straffespark begået af Julius Krüger. Eller var der straffespark? Det var et godt skuespil, der blev lagt for dagen af KBK-spilleren. Situationen startede med et frispark tæt på DB-feltet. Mads Glæsner parerede bolden ud i højre side af feltet, hvor Krüger og en modstander kæmpede om bolden. Krüger sparkede til bolden, men modstanderen fik med sin »svanens død« og faldteknik overbevist dommeren til at dømme straffespark. Per Petersen scorede sikkert og bragte KBK foran 1–2.

DB fik udlignet efter 89 min. på et mål af Kim Have.

Nikolaj Strandby sendte fra midterlinjen et frispark ind i KBK’s straffesparksfelt. Kim Have kom højest i flokken af DB-spillere og fik med et hovedstød over KBK-målmanden sendt bolden i mål.

Kampen gik i cirka fem minutters overtid, hvor KBK fik scoret endnu en gang – men målet blev annulleret for offside.