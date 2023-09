Nyt fra Dragør Boldklub:

Storsejr

DB–ØKF 6–1

Øresund Klubfodbold (ØKF) – Københavns hyggeligste fodboldklub, som de kalder sig – blev stiftet i 1997 og er en udspringer af Øresunds-kollegiet.

ØKF, der holder til på Kløvermarken, rykkede op i serie 1 efter sidste sæson. ØKF havde før kampen mod Drag-ør Boldklub (DB) i lørdags vundet to kampe og tabt fire.

Frederik Glendorf, der stod for 2–1-målet, har sat endnu en modstander.

Kampen bød på et længe ventet comeback til Frederik Glendorf, der ikke havde spillet siden 10. maj. Han fik her vist, at han stadig kan noget med en bold.

DB startede kampen bedst og fik presset ØKF helt tilbage i eget målfelt. ØKF forsvarede med stort set alle mand for at holde DB væk.

Efter 15 min. scorede Frederik Frost sit sjette sæsonmål i kun fem kampe. Frost blev sendt alene af sted. Hurtig, som Frost er, afdriblede han ØKF-keeperen og scorede til 1–0. Enkelt og snarrådigt.

Netop som DB havde kontrollen over kampen, kom ØKF mere med i spillet.

Efter 18 min. var ØKF for første gang helt fremme i DB-feltet, hvor de fik tilspillet sig et hjørnespark. Det fik ØKF ikke noget ud af. Seks min. efter udlignede ØKF til 1–1 på et mål, hvor DB-forsvaret ikke reagerede. Det var som om, forsvaret ikke troede på, at ØKF kunne score. Det var dog en enlig svale. ØKF kom aldrig tilbage i kampen.

Efter en halv times spil viste Glendorf for en sjælden gang sin defensive styrke. Med fightervilje spillede han bolden ud af fødderne på modstanderen og sendte bolden frem til Frost, der spillede den retur til Glendorf – men afslutningen gik ud til hjørnespark. Hjørnesparket tog Frost sig af. Kim Have var først på returbolden, som han dog fik høvlet over mål.

DB scorede til 2–1 efter 38 min. Et ægte comeback-mål af Glendorf.

Frost, som var her, der og alle vegne, gik imellem en ØKF-aflevering. Han fik spillet videre til Mathias Rahbek, som spillede tilbage til Jacob Holmegaard, som fandt Kim Have fri i højresiden. Victor Dyhl tog det lange løb ind i feltet, hvorfra han sendte et perfekt indlæg til Glendorf, som nemt scorede.

Stillingen holdt til pausen.

Fra 2. halvlegs start skiftede DB Kim Have og Mathias Rahbek ud. De blev erstattet af Daniel Nielsen og Jonas Nikolin Pedersen. Og DB lagde højt pres på ØKF.

3–1-målet var et godt gennemspillet angreb, hvor Glendorf blev spillet fri i højre side af ØKF-feltet. Glendorf sendte bolden videre ind til en fri Victor Dyhl. Men en ØKF-spiller fik den idé, at han skulle på måltavlen og satte sidste fod på bolden i eget mål!

ØKF gav ikke op, og de var rimelig tæt på at reducere få minutter efter DB-scoringen.

Efter cirka 59 min. byttede DB Lukas Søgaard med Hector Uhl. Hector Uhl, som fik debut den 6. april mod BK Vestia, havde indtil dagens kamp sammenlagt kun spillet en halvleg som indskifter. Mod ØKF fik Uhl vist, at han på trods af sin mangel på fysik er et talent med en god fremtid.

Hector Uhl får med sit mål vist, at han er et stort talent.

Jonas Nikolin satte sig igennem på kanten af ØKF’s straffesparksfelt. Han spillede bolden til Frost i højresiden af feltet. Frederik Frost afsluttede – ØKF-målmanden halvklarede, og bolden gik retur til Hector Uhl, som med et perfekt vristspark sendte bolden i mål til 4–1. Uhl kan kun blive endnu bedre efter det mål og den spilletid, han har fået på holdet.

Hector Uhl kom til endnu en afslutning kort efter scoringen til 4–1 – men kun tæt på og lige ved.

DB havde fuldstændigt overtaget de sidste 25 min. af kampen. ØKF var her mere end brugte.

Efter 70 min. fik Glendorf vist sin gamle klasse efter en aflevering fra Fredrik Frost. Ned til baglinjen, afdriblede to mand, løftede bolden over målmanden, og Albert Kindberg kom fra midten og headede bolden i mål. NEJ! Dommeren mente, Kindberg skubbede modstanderen i ryggen.

ØKF var nu helt møre. DB gjorde det til 5–1 på et kontramål af lynhurtige Frederik Frost, som blev sendt af sted fra midterlinjen. Med en nem afslutning udplacerede han ØKF’s målmand. Frost har nu scoret syv mål i sine fem kampe i denne sæson!

6–1 målet blev sat ind af Jonas Nikolin Pedersen på en afslutning fra kanten af feltet. Endelig en scoring fra »Jones«, som har haft en lang skadespause, og som virker til at være tilbage igen. Flot!

Med sejren holder DB 3.-pladsen efter Kastrup BK og Bispebjerg BK.

Øvrige opgør

Fodboldugen blev skudt i gang torsdag med et opgør, som CSC vandt 5–4 over BK Hellas.

Fredag vandt HB på hjemmebane 3–2 over Rødovre.

Ud over DB’s kamp mod ØKF blev der spillet tre kampe lørdag. Bispebjerg BK slog BK Vestia 5–1, Frederiksholm Sydhavnen tabte hjemme 0–2 til topholdet Kastrup BK, og IF Føroyar tog en udesejr på 3–4 over Østerbro IF.

I den enlige søndagskamp tabte Nørrebro FF hjemme til Jægersborg BK. Kampen sluttede 0–2.

HR