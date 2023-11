Nyt fra Dragør Boldklub:

Succes i efterårets sidste hjemmekamp

Dragør Boldklub rykker med sejr forbi Bispebjerg BK og op på 2.-pladsen

Dragør Boldklubs (DB) sidste hjemmekamp i efteråretssæsonen stod mod det farverige hold fra Kløvermarken CSC (Christiania Sports Club).

CSC lå før kampen på en 10.-plads i serie 1 med to sejre, fem uafgjorte og fire nederlag og en målscore på 19–24.

Mads Lund driver bolden frem.

Igen var det en vigtig kamp for DB. De tre point skulle sikres, for ikke miste forbindelsen til de to tophold, Kastrup BK og Bispebjerg BK, som mødte hinanden samme eftermiddag i Kastrup. Denne kamp endte uafgjort 3–3 – og det var et fint resultat for DB.

DB lagde bedst fra land mod CSC. I store dele af 1. halvleg dominerede DB spillet i en sådan grad, at CSC kun enkelte gange kom helt ned i DB-feltet. Men de få gange, hvor de nåede ned, var de tæt på scoringer.

DB’s første målchance kom allerede efter tre min. Et mislykket CSC-hjørnespark blev vendt til et hurtigt kontraangreb. Emil Frost drev bolden op langs højrekanten og sendte den videre til Kasper Walker, som lagde bolden ind på tværs af CSC-feltet ... men ingen DB’ere var nået med frem. Mathias Rahbek fik dog løbet bolden op og spillede bolden tilbage foran mål, hvor Frederik Frost forsøgte med en afslutning. Riposten tog Tobias Damkær sig af. Med hjælp fra Mads Lund i venstresiden, startede han et nyt angreb. Damkær modtog en god aflevering fra Lund i CSC-feltet, men han gled i afslutningen og fik ikke rigtig ram på bolden.

DB fik en scoring annulleret efter 11 min. Kasper Walker fik spillet bolden på tværs til Mads Lund. Lund så Mathias Rahbek, som modtog en aflevering fra en position tæt på baglinjen. CSC-målmanden forsøgte at blokere, men Rahbek løftede bolden op i luften på tværs. Her kom Frederik Frost bagfra og sendte bolden i det tomme mål. Men dommeren mente, at Frost var offside i afleveringsøjeblikket, og annullerede målet.

CSC blev reduceret til ti mand efter 22 min. efter et dumt frispark på Tobias Damkær midt på banen. Desværre kunne DB ikke udnytte overtalssituationen.

Efter 37 min. fik DB spillet sig frem til et par afslutninger. Først havde Mathias Rahbek et godt skud, som blev reddet af den rutinerede CSC-målmand.

Derefter fik Frederik Frost lagt en flad aflevering ind foran mål fra højre side. Victor Dyhl kom stormende, men afslutningen gik forbi mål. Kort efter var der endnu to åbne muligheder, men den sidste aflevering blev optrævlet af CSC-forsvaret.

Det var alle åbne chancer, hvor den forreste angriber kunne have scoret guld – men han var der ikke.

DB havde fuld kontrol over kampen i 1. halvleg, men hvorfor det er så svært at få scoret, når spillet er perfekt tilrettelagt? Det bliver en arbejdsopgave til vinterpausen.

DB startede 2. halvleg, som den 1. Pres på CSC, men de åbne målchancer kneb det med. DB havde masser af spil, mod et lidt primitivt CSC-hold, som kun havde et forsvar – frispark – når de var på hælende.

Efter 54 min. blev Frederik Frost spillet frem til en fri position. Afleveringen kom fra Tobias Damkær. Frost løb alene ind i feltet, men fik afsluttet fra en skæv vinkel, og via overliggeren gik bolden tilbage i spil. Victor Dyhl forsøgte sig på returen, men bolden gik over målet.

DB skiftede Mathias Rahbek ud og satte William Kronborg ind efter en times spil.

Lige efter løb CSC ind i et nyt gult kort for et frispark på Frederik Frost.

Emil Frost blev skiftet ud efter 65 min. Han blev erstattet af Hector Uhl. Emil Frost var tilbage på holdet, efter en kort pause, og gjorde et rigtig godt indtryk, som ingen CSC-spillere kunne matche.

Mads Glæsner er en sikker skanse.

DB fik annulleret endnu et mål efter ca. 74 min. Frederik Frost blev nedlagt tæt på CSC-feltet. Frisparket var i en perfekt position for Frost, som selv tog sig af det. Han sparkede lige på målmanden – returen gik ud til William Kronborg, som halvkiksede sin afslutning. Kasper Walker fulgte op og fik bolden i nettet, men igen afviste dommeren og dømte Walker offside!

Kun tre min. efter kom Walker endelig på måltavlen. Victor Dyhl kastede et indkast tilbage til Jacob Heinsøe, som fandt Walker i højre side. Walker tog et par træk, og to meter fra feltet sendte han en raket af et skud af sted. Bolden fløj direkte i mål! Fantastisk afslutning af Walker.

I kampens slutminutter kom Mathias Rahbek tilbage på banen, hvor han spillede som en god gammeldags centerforward.

CSC fik i kampens sidste ordinære minut et frispark tæt på DB-målet. CSC’s målmanden løb med frem i DB’s felt, hvor han forsøgte at genere Glæsner i DB-målet. Frisparket tog Glæsner sig dog sikkert af og sparkede hurtigt en lang bold frem ad banen mod CSC-målet. Medvinden hjalp, men fik også bolden til at gå skævt. Heldigvis var Mathias Rahbek med fremme, og han fik tæt på baglinjen dirigeret bolden i mål til en 2–0-sejr. Og således i sin kamp nummer 112 for DB fik Mads Glæsner sin første assist.

Uafgjort i topkamp

Der var seks kampe i serie 1 lørdag den 28. oktober.

Som tidligere nævnt spillede Kastrup BK og Bispebjerg BK uafgjort 3–3 i topkampen, og DB kunne med sit resultat rykke forbi Bispebjerg op på 2.-pladsen. De to hold har begge 26 point, men DB får 2.-pladsen ved at have vundet de to klubbers opgør i august måned.

IF Føroyar vandt hjemme 3–0 over BK Hellas. Østerbro IF tabte 0–2 til Nørrebro FF, som DB skal møde i årets sidste kamp på søndag. Jægersborg BK var for stor en mundfuld for Rødovre, der ude tabte 6–1, og endelig spillede ØKF og BK Vestia uafgjort 1–1.

Rundens sidste opgør blev spillet dagen efter, søndag den 29. oktober. Resultatet i denne kamp, der stod mellem Frederiksholm Sydhavnen og HB, blev 1–1.

HR