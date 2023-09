Nyt fra Dragør Boldklub:

Tilbage med to storsejre

Efter nedturen mod BK Hellas er DB efter i de seneste to kampe med ni mål og seks point kommet tilbage på sporet

I serie 1 tirsdag den 5. september – med Vestre Fængsel som nærmeste nabo – var det BK Vestia (BKV), der tog imod Dragør Boldklub.

Da DB i november sidste år var på besøg på Bavnehøj Idrætsanlæg, endte kampen med et grimt nederlag på 4–1. Det resultat blev der sidenhen rettet op på på hjemmebanen i Drag-ør – og her på denne tirsdag aften blev tingene resultatmæssigt sat på plads med lidt af en målfest – og en sejr til DB på hele tre overskydende mål.

DB lagde ud med to 50%-chancer, som satte BKV under pres, inden der var spillet to min. Først spillede Frederik Frost bolden ind på midten, hvor Mads Dahlstrøm lurede, men bolden blev spillet væk af BKV-forsvaret. Kort efter var Frost selv afslutter, men forbi mål.

BKV kom ret hurtigt ind i kampen og var tæt på DB-målet med en afslutning, som Mads Glæsner måtte bokse til hjørnespark. Det efterfølgende hjørnespark gav endnu en chance, men afslutningen gik forbi mål. Så var kampen i gang.

BKV forsøgte at spolere DB’s opspil og havde delvist held med det i en kort periode i starten af første halvleg.

DB kom foran 0–1 efter cirka 15 min. Mads Lund fik bolden retur efter et indkast og spillede Tobias Damkær ind i BKV-feltet. Damkær fik tacklet sig til baglinjen, hvorfra han lagde en tværbold ind foran mål, hvor Victor Dyhl fik sat indersiden på bolden, der røg i netmaskerne.

Mads Glæsner i redning mod BK Vestia.

Kun få øjeblikke efter var det Frederik Frost, der øgede stillingen til 0–2.

Frost modtog bolden midt på BKV’s banehalvdel. Med frit syn til målet placerede han med et bananspark bolden oppe i højre målhjørne! Fornemt spark – uden chance for BKV’s målmand.

Så kom der ro på DB’s spil – og dog ... BKVforsøgte at presse DB over hele banen, men teknikken fulgte ikke med.

Efter 20 min. fik BKV spillet sig frem til en afslutning, som ramte overliggeren og røg tilbage i spil.

Selvom BKV var bundhold, gav spillerne ikke op. De fik reduceret til 1–2 efter 41 min. DB-forsvaret fik ikke ekspederet et hjørnespark væk fra farezonen. Glæsner i målet forsøgte at bokse væk – men stod Jacob Holmegaard i vejen? Bolden endte midt foran mål, hvorfra en BKV-spiller sendte bolden i kassen.

2. halvleg var kun otte min. gammel, da Frederik Frost, efter oplæg af Tobias Damkær, scorede til 1–3. Han var som nyudnævnt anfører både her og der i det meste af kampen og fik nu scoret sit andet mål i den.

Efter 54 min. skiftede DB Daniel Nielsen ud efter endnu en energisk præstation. Han blev erstattet af Mathias Rahbek. I samme øjeblik kom Marcus Donnelly ind i stedet for Mads Dahlstrøm.

Efter 59 min. fik BKV atter reduceret efter en kæmpe misforståelse mellem Kasper Walker og Mads Glæsner.

Walker spillede bolden tilbage fra midten til Glæsner. Men Glæsner var langt ude af målet, og i tilbageløbet snublede han. Det gav frit løb til en BKV-spiller, som scorede til 2–3.

DB fik samlet spillet op – og i de sidste 25 min. af kampen var de dem, der bestemte spillets gang.

Efter 68 min. fik Donnelly en stor chance midt foran mål – men afslutningen var ikke hård nok.

Lige efter skiftede DB Hector Uhl ind som erstatning for Tobias Damkær. Uhl er endnu et ungt kommende talent, som vi nok skal se mere til.

Donnelly var nu blevet varmet godt op og scorede på et hovedstød leveret af Kasper Walker.

Walker bragte bolden frem i højre side. Helt nede fra hjørneflaget lagde han et præcist indlæg ind til »Donna«, der med panden bankede bolden i mål til 2–4.

DB gjorde arbejdet færdigt til resultatet 2–5 på en nu skal jeg fandme banke bolden i mål-scoring.

Efter oplæg af Hector Uhl smadrede Kim Have bolden i kassen, uden BKV-målmanden kunne nå at blinke med øjnene.

Kampens resultat endte altså som en velfortjent sejr til DB, der kun havde haft et par enkelte »blundere«.

»Vi dominerer 1. halvleg med en masse rigtig fine spilopbygninger og afslutningsspil, krydret med to rigtig flotte mål,« lød det fra DB trænerteam, der består af Kim Damkær og Janus Krüger-Larsen efter kampen.

De to trænere mener, at DB’s presspil i perioder af halvlegen var noget af det skarpeste, holdet hidtil har leveret.

»Virkelig skarpt, intenst og aggressivt,« lød trænerduoens afsluttende kommentar.

Marcus Donnelly (tv.) og Frederik Frost scorer hver to mål i kampen mod Rødovre.

Sikker sejr over bundhold

Rødovre helt i bunden af serie 1 havde lørdag den 9. september taget turen DB’s hjemmebane ved Hollænderhallen.

Sidste gang, de to hold mødtes, var i foråret, hvor DB – også på hjemmekamp – vandt 7–0. Heller ikke i den nye sæson er Rødovre ikke kommet godt fra start. Med dagens resultat på 4–0 har de nu fire nederlag og en enkelt uafgjort.

DB startede dagens kamp med højt pres fremad og havde igen to 50%-chancer i de første minutter af kampen.

Det var tydeligt, at Rødovre var presset fra start på grund af deres ikke så gode sæsonstart.

DB rullede flere angreb ned mod Rødovre-målet i de første 15–20 min. Men selvom afslutningerne stod i kø, var der mangel på præcision.

Lukas Søgaard leverede flere gode indlæg ind foran mål fra højrekanten, hvor DB-spillerne stod i kø, men bolden kom ikke ind i målet.

Marcus Donnelly var måske den største synder i begyndelsen af kampen, men han gjorde det godt senere.

DB’s erfarende spiller, Kim Have, fik en godt tilbud efter cirka 20 min., men han ramte forbi mål.

Rødovre kom frem på banen, og efter cirka 22 min. fik de tilspillet sig til et hjørnespark i venstre side. Indlægget blev pareret af DB-forsvaret, men Rødovre-spillerne appellerede for straffespark ... Nej, sagde dommeren.

Marcus Donnelly fik rettet sigtekornet og scorede til 1–0 efter 25 min., på en assist fra Tobias Damkær.

Frederik Frost fulgte blot tre min. senere op med et mål til 2–0. DB stod højt på banen og tillod ikke Rødovre at komme i gang. Frost fik brudt opspillet og fik afdriblet Rødovres målmand og scorede for 4. gang i tre kampe.

Nu var Rødovre-holdet presset til at finde nye takter.

Efter 33 min. skete det, der ikke måtte ske – Lukas Sø-gaard, som gjorde comeback på holdet, fik gult kort. Et skub i ryggen, mente dommeren.

Fem min. efter var det Rødovre, der fik gult kort for en dum aktion.

Efter 41 min. blev DB tvunget til en udskiftning. Tobias Damkær måtte udgå på grund af en skade. Han blev erstattet af Jacob Heinsøe.

DB sad på spillet i 1. halvleg og tillod ikke Rødovre meget kreativt spil fremad. Interne skænderier blandt Rødovre-spillerne var med til at ødelægge deres eget spil.

Foran 2–0. Man siger det er en »farlig føring«. Reducerer modstanderen, bliver det svært – men ikke i lørdags! DB begyndte fremadrettet mod Rødovre fra 2. halvlegs start.

Lukas Søgaard blev spillet frem til en afslutning efter 47 min. Afslutningen gik via Rødovre-keeperens hånd over overliggeren til hjørnespark. Men nej, der blev dømt målspark!

Frederik Frost scorede til 3–0 på en aflevering fra unge Mads Lund, som bare bliver bedre og bedre ude på venstrekanten. Frost var kølig i sin afslutning, som altid.

DB skiftede den altid løbende og fightende Daniel Nielsen ud efter 59 min. Ind kom Jonas Nikolin Pedersen, som var tilbage efter en lang skadespause.

Efter scoringen til 3–0 var DB helt fremme i Rødovre-feltet, og chancerne lå lige til hjørnebenene. Men kampen skulle helt hen i det 87. min., før sidste scoring faldt; Marcus Donnelly gjorde det til 4–0.

Det blev til en god sejr i en kamp, hvor DB-mandskabet kunne have scoret flere mål ... Men det blev altså ved de fire.

»Det var en kamp vi styrede fra start til slut – dog med undtagelse af periode på 10 min. i anden halvleg, hvor Rødovre trykkede os lidt. Her viste Glæsner et meget højt niveau med flere gode redninger. Det virkelig positivt, at vi skaber så mange chancer – og det er selvfølgelig negativt, at vi brænder så store muligheder. Vi kan ikke forvente at have lige så mange chancer i alle kampene, og derfor skal vi arbejde videre med effektiviteten,« lød Kim Damkærs og Janus Krüger-Larsens dom efter kampen.

Øvrige opgør i serie 1

BK Vestia tabte torsdag den 31. august hjemme mod Østerbro IF. Kampen sluttede 0–4 til udeholdet.

Dagen efter spillede CSC og IF Føroyar uafgjort 1–1.

Lørdag den 2. septembers kampe: BK Hellas vandt 4–2 over Nørrebro FF, Østerbro IF slog Rødovre 2–1 i Fælledparken, ØFK tabte 1–3 til Kastrup BK, mens Bispebjerg BK storsejrede over HB i en kamp, som sluttede 6–0.

Søndagens kamp mellem Jægersborg BK og Frederikshold Sydhavn sluttede med en 0–3-sejr til udeholdet.

Tirsdag den 5. september vandt Bispebjerg BK igen. Denne gang gik det ud over CSC, der tabte 3–0.

Fredag den 8. september slog HB BK Hellas 6–0 på hjemmebane.

Der var også mange mål dagen efter, da Frederiksholm Sydhavnen vandt 6–1 over ØIF, og Kastrup BK vandt 4–1 over IF Føroya. Målgennemsnittet faldt dog i lørdagens sidste kamp, der stod mellem Østerbro IF og DB’s næste modstander, Jægersborg BK. Kampen her sluttede nemlig 0–0.

I femte rundes eneste søndagskamp måtte Nørrebro FF se sig slået 2–5 af BK Vestia.

DB holder godt fast i toppen af serie 1. Med 13 point for fem kampe ligger holdet kun to point efter rækkens nummer et – Amager-rivalerne fra Kastrup BK.

HR