Nyt fra Dragør Boldklub:

Tilbage på sporet med sejr

Dragør BK–Østerbro IF 2–0

Efter lørdagens pinsestævne spillede Dragør Boldklubs (DB) førstehold mod Østerbro IF (ØIF) – en vigtig kamp om de tre point i serie 1 – point, som DB havde brug for, hvis man skulle holde trit med topholdene PI Fodbold og BK Viktoria.

Før kampstart blev dagens dommer Brian Andersen klappet til lykke for sin – hold nu fast – kamp nr. 2.000 som dommer.

Efter fadæsen mod BK Hellas i sidste uge skulle DB op på den berømte hest igen. Det lykkedes i høj grad, og »vildskaben« lyste i øjnene hos spillerne. ØIF ligger midt i rækken og havde ikke noget at spille for, andet end at forstyrre DB’s mulighed for avancement.

DB kom godt fra start og fik lagt spillet op på ØIF’s bane. Første store chance kom efter cirka 8 min. Victor Dyhl leverede et indlæg fra højre side ind foran ØIF’s mål, hvor Marcus Donnelly kom flyvende, men han sendte bolden på målstolpen og i spil igen.

DB kom foran 1–0 på et sjældent mål scoret af anfører Jacob Holmegaard, der spillede sin kamp nr. 232. Spillet blev bygget op på egen bane, hvor Peter Ursin sendte bolden frem til Marcus Alsig. Alsig rundede tre ØIF-spillere og leverede bolden til Marcus Donnelly i målfeltet. I stedet for at afslutte på mål så Donnelly Holmegaard løbe ind i målfeltet i venstre side. Fra en skarp vinkel satte Holme en inderside på bolden og scorede dermed sit niende mål for DB gennem karrieren. Det var et flot opbygget angreb, som gjorde ØIF til statister.

ØIF forsøgte efterfølgende at bygge deres angreb op, men DB havde kontrollen og holdt modstanderne fra de store chancer. Stillingen holdt til pausen, men få minutter før pausefløjtet blev Kim Have præsenteret for at gult kort efter et klodset frispark, hvor Have i rugbystil brugte hele sin krop til at blokere modstanderens fremløb.