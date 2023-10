Nyt fra Dragør Boldklub:

Tre vigtige point

Frederiksholm Sydhavnen–DB 2–3

Lørdagens kamp på udebane på en træt og slidt kunstgræsbane i Valby Idrætspark mod Frederiksholm Sydhavnen (FS) skulle vise, at Dragør Boldklubs (DB) sidste to nederlag var en saga blot.

Det var vigtigt for DB ikke at sætte point til for at bevare kontakten til de andre hold i toppen.

FS havde før dagens kamp kun lukket syv mål ind i otte kampe og havde selv scoret 14 mål.

DB-keeper Mads Glæsner flyver på stregen.

Selvom FS var en vanskelig modstander, var den stormende vind på langs af banen lige så vanskelig en størrelse at holde trit med. Vinden var så kraftigt, at et af målene væltede i 2. halvleg, så kampen måtte afbrydes.

FS valgte medvinden i første halvleg, og de fik spillet DB dybt tilbage på banen. DB-spillerne havde mere end svært ved at »styre« bolden i modvinden, og det lukrerede FS på.

Efter 13 min. scorede FS til 1–0 på et indlæg fra venstre side, som blev sendt i mål fra tæt hold.

Kun tre min. efter var FS tæt på at øge stillingen til 2–0, men DB’s storspillende målmand, Mads Glæsner, diskede op med en klasseredning.

Så var det som om, FS tabte pusten. DB fik greb om spillet og styr på vinden.

Mads Lund fik en stor mulighed for at udligne efter 18 min. DB byggede spillet op fra midten med flere spilstationer undervejs. Victor Dyhl fik bolden fra August Toudahl, som var hårdt presset af to modstandere. Dyhl prikkede bolden videre til Tobias Damkær tæt på baglinjen. Damkær spillede videre til Mads Lund, der fra den modsatte side af feltet fik en skarp mulighed for at score, men målmanden parerede bolden tilbage i spil.

Få min. efter var DB igen tæt på modstanderens mål. Damkær pillede bolden fra en modspiller midt på banen og sendte den igen ud til Mads Lund i venstresiden. Denne gang lavede Lund et fladt indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Victor Dyhl lige arkurat kom for sent.

Efter 27 min. kom den længe ventede udligning.

Damkær fik bolden fra August Toudahl i højre side. Han spillede på tværs af banen over i venstresiden til Victor Dyhl, som løb til baglinjen og sendte bolden ind foran mål. Her stod Mathias Rahbek, der nemt scorede til stillingen 1–1.

DB-holdet dominerede resten af 1. halvleg.

Kort efter scoringen var Damkær tæt på at bringe DB foran på en afslutning fra kanten af feltet, men FS-keeperen fik her reddet til hjørnespark.

Det efterfølgende DB-angreb blev sat i gang af Jacob Holmegaard, som via Dyhl fik spillet frem til Kim Have. Have så, Victor Dyhl var løbet ind i feltet, hvor han udfordrede sin modstander, som måtte bruge al magt for at forhindre en scoring. Desværre mente dommeren ikke, at Dyhl blev skubbet i ryggen og presset ned i græstæppet. Et klart straffespark, som dommeren overså!

DB kom foran 1–2 på et mål efter i 1. halvlegs slutminut scoret af Daniel »Daller« Nielsen.

Igen havde Damkær en fod med i oplægget med sin aflevering ud i venstre side. Her fik Mads Lund sendt bolden ind i FS-feltet, hvor »Daller« kom listende og med en »heldig« inderside på bolden gav DB en 1–2-føring. Ganske enkelt – og måske med lidt hjælp af modvinden ...

Fortsæt de gode takter og det samme spil fra slutningen af 1. halvleg, dikterede DB’s trænerteam i pausen.

DB giver debut til Theis Wedel.

Da 2. halvleg blev sat i gang, var det uden Mathias Rahbek og Albert Kindberg, der begge blev på bænken. De blev erstattet af Hector Uhl og debuttanten Theis Wedel, som startede bagerst, men blev flyttet længere frem på banen i slutningen af halvlegen.

Efter 50 min. kom DB frem til halvlegens første afslutning. Victor Dyhl blev tacklet på hjørnet af FS’s straffesparksfelt. Om det skete inde i eller uden for feltet var svært at vurdere, men dommeren dømte det udenfor feltet. Mads Lund tog frisparket, men det var svært i den hårde vind. Bolden ville ikke ligge stille, så Damkær måtte give en hjælpende fod for at holde bolden i ro. Lunds spark strøg tæt op ad stolpen.

Indskiftede Hector Uhl gjorde igen en god figur og kronede sit spil med en scoring efter 54 min.

Uhl lå på midten lidt uden for feltet, da han fik leveret en perfekt bold, som blev afsluttet lige så perfekt i mål til 1–3.

Her troede de fleste, at kampen var afgjort, men FS havde andre planer.

Hjemmeholdet kom godt igen og pressede på ny DB tilbage på egen banehalvdel.

2–3-målet blev scoret efter 67 min. DB havde et hjørnespark, som FS-målmanden tog sig godt af. Han satte hurtigt spillet i gang, og FS fik sat et kontraangreb i gang. Bolden blev spillet direkte igennem DB-forsvaret, som egentlig ikke var til stede, og en sikker scoring bragte nyt liv i kampen.

DB var lidt på hælene det sidste kvarter, men holdet holdt føringen og indkasserede de hårdt tiltrængte tre point.

Øvrige opgør

Der var fuldt kampprogram lørdag den 14. oktober.

Serie 1’s tophold, Kastrup BK, vandt 3–0 over Nørrebro FF. Rækkens nummer to, Bispebjerg BK, holdt trit med konkurrenterne efter en 1–2-sejr over ØKF.

I den anden ende af tabellen var det endnu et nederlag til Rødovre, der tabte 1–3 til BK Vestia. Mens Jægersborg BK hjemme indkasserede et 0–3-nederlag til BK Hellas.

Det blev uafgjort 1–1 i kampen mellem IF Føroyar og HB samt 2–2 i kampen mellem CSC og Østerbro IF.

Med HB’s pointtab rykkede DB tilbage på 3.-pladsen.

HR

