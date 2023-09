Nyt fra Dragør Kajak Klub:

VM-guld til Dragør

Dragør Kajak Klub har fået to verdensmestre i kajak

Ved verdensmesterskaberne i kano- og kajakmaraton, der blev afholdt på Jels Sø tirsdag den 29. august, vandt de to Dragør-roere Anette Henckel og Michael Thers guld i toerkajak – i kategorien, roere over 65 år på maratondistancen 14,4 km – og kan nu kalde sig verdensmestre.

Verdensmesterskaberne i Jels var både for eliten og den åbne kategori masters, hvor alle roere kan stille op. Det var i masterskategorien, at roerne fra Dragør imponerede foran et stærkt felt med deltagere fra Tyskland, Irland, England, Holland, Spanien, Frankrig og Sverige.

Dagen forinden havde Anette Henckel roet sig til en flot sølvmedalje i sin kategori, hvor hun roede 11,8 km og kom i mål kun otte sekunder efter den svenske vinder.

Michael Thers fightede sig samme dag til en 5.-plads som den bedst placerede dansker, kun otte sekunder efter løbets nummer to, på distancen 14,4 km.

Klubkammeraten Claus Borup blev nummer 12 og næstbedst placerede dansker i kategorien.

Dragør Kajak Klubs formand, Ricco Leth, samt roerne Henrik Skifte og Peter Brøgger deltog også i verdensmesterskaberne på distancen 17,6 km. Det blev her til en 15.-plads til Henrik Skifte samt en 25.-plads til Ricco Leth og Peter Brøgger i hver deres aldersklasse.

Dragørs nye verdensmestre, Anette Henckel og Michael Thers, er individuelle danmarksmestre i masterskategorien, og hertil er Michael Thers også nordisk og fynsmester!

Danmarks ældste kajakklub

Begge verdensmestre begyndte som teenagere at ro i Dragør Kajak Klub, der har til huse i den idylliske og hyggelige gamle smedje på Strandlinien på havnen i Dragør, og som med sine 107 år er Danmarks ældste kajakklub.

Klubben har med sine omkring 175 medlemmer alt fra begyndere til erfarne roere og er desuden kendt for at tilbyde et stærkt sportsligt og socialt sammenhold.