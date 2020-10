Nyt tiltag ved fortet

Torsdag den 1. oktober kunne GuZen.dk slå dørene op til en helt ny oplevelse ved Dragør Fort. Hen over sommeren er tømmerflåden blevet ombygget, og hvor man før kunne blive budt på mad, drikke og høj stemning, er der nu fokus på ro, velvære og sanselighed.

Initiativtagerne Vibeke og Allan Zeuthen har skabt en lille oase, hvor man kan opleve saunagus og hvad, det kan gøre for krop og sjæl.

De glade ildsjæle er lykkelige over den flotte modtagelse, de har fået.

»Opstarten er gået langt over forventning – når man starter et projekt som vores, har man et ønske, en drøm ... om hvordan hver enkelt gæst skal opleve vores halvanden time sammen ... og det synes vi, at vi har opnået et hundrede procent. Og vi er meget glade for den store interesse. Alle tider er revet væk i denne uge – men vi lægger nye op for resten af måneden nu,« lyder det fra en overvældet, men glad Allan Zeuthen.