Øger forspringet

Udbygget forspring

Hunter McElea havde gode muligheder for at revanchere lørdagens skuffelse over tabet af 3.-pladsen. Starten af søndagens løb gik da også helt efter planen – McElrea forsvarede fornemt sin pole-position.

Fra sin startplacering som nummer tre gik det dog ikke så godt for Christian Rasmussen. Kyffin Simpson gik nemlig efter en stærk nedbremsning forbi danskeren.

Simpson klistrede sig efter overhalingen til Petrov, der holdt sin 2.-plads efter starten. Simpsons kamp mod Pe-trov gav McElrea mulighed for at øge forspringet.

Christian Rasmussen kunne ikke præstere som dagen før, og det lykkedes også for Reece Gold at overhale ham.

Det var tydeligt, at Christian Rasmussen var begyndt at tænke på Indy Pro 2000-titlen. Resten af løbet tog han ingen chancer, og han undgik at komme i for megen trafik.

Hunter McElrea holdt sin føring resten af løbet. Han kørte over målstregen tæt forfulgt af Artem Petrov, der blev toer for fjerde gang i sæsonen.

Simpson og Reece Gold tog sig af de næste to pladser, inden inden man kunne se Christian Rasmussen kørt i mål som nummer fem.

På trods af det halvsløje resultat øgede den danske kører sit forspring ned til nummer to, da Braden Eves med en 9.-plads fortsatte i en for ham skuffende weekend. Der er nu 40 point imellem de to.

»Vi opnåede, hvad vi skulle,« sagde Christian Rasmussen efter løbet. Han forklarer, at det nu gælder om at samle så mange point som muligt.

Alle kørere kan nu tage en velfortjent ferie, inden det torsdag den 19. til lørdag den 21. august går løs på ovalbanen World Wide Technology Raceway i Madison, Illinois.

TM