Økoskab på havnen

By-, Erhvervs- og Planudvalget (BEPU) vedtog i onsdags, den 7. april, med opbakning fra Dansk Folkeparti, liste T og Venstre, at give tilladelse til opsætning af et »økoskab« på Dragør Havn. Tilladelsen er dog midlertidig, og ordningen skal evalueres om et år. Da der er tale om leje af et kommunalt areal, er sagen nu blevet overført Økonomiudvalget, som fastsætter de nærmere lejevilkår.

Socialdemokratiet og Konservative stemte imod forslaget.

Det Konservative medlem af BEPU, Kenneth Gøtterup, tilføjede deres begrundelse for at stemme imod forslaget i en protokoltilføjelse: »C-gruppen finder ikke, at sagen skal fremmes. En tilladelse vil kræve, at kommunalbestyrelsen drøfter det principielle i at lade private erhvervsdrivende have permanente bygninger på offentlige arealer. En sådan drøftelse har ikke fundet sted.«