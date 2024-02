Ønsker endnu mere åbent i svømmehallen

Af Rasmus Mark Pedersen

Den 1. januar trådte nye åbningstider i kraft i svømmehallen ved Hollænderhallen. Her blev der hele 17 timer længere åbent hver uge – fordelt på fem timer længere alle mandage og fredage og syv timer mere på onsdage.

Det har blandt andet betydet, at det store bassin er blevet delt, så både offentligheden og Dragør Svømmeklub har haft nogle baner hver at boltre sig på.

I den forbindelse har Dragør Kommune lavet en undersøgelse af borgernes holdninger til de udvidede åbningstider. Her synes en konklusion at være, at folk gerne vil have endnu længere åbent.

Undersøgelsen er lavet således, at deltagerne bare har kunnet skrive deres kommentar, og det er så blevet til 343 kommentarer på 27 tætskrevne sider.

For at kunne udlede nogle konklusioner fra svarene har Dragør Nyt fået analyseret kommentarerne af ChatGPT og efterfølgende også lavet stikprøver af resultaterne. Her er de fire ønsker, som flest kommentarer nævner:

Det mest populære er, at folk gerne vil have åbent i skoleferier og på helligdage, hvor der er i dag holdes lukket. Det bliver nævnt i 27 kommentarer.

Længere åbningstider

23 kommentarer går specifikt på, at man rigtigt gerne vil have endnu tidligere åbent end kl. 7, så man kan nå at svømme inden arbejdstid. Nogle nævner både kl. 5.30 og kl. 6 som ønskede åbningstider.

Så er der åbningstiderne i weekenden, hvor deltagere i undersøgelse gerne vil have åbent til kl. 16, 17 eller endda 18, så eksempelvis familier kan bruge mere tid sammen i svømmehallen.

Desuden er der 15 kommentarer, som specifikt nævner, at de gerne vil have længere åbent. Nogen foreslår til kl. 21 og andre helt til kl. 22.30, så man også kan bruge svømmehallen efter børnenes sengetid.

Blandt kommentarer, som ikke handler om åbningstider, efterlyses der bl.a. flere aktiviteter for babyer, børn og unge. Alt fra svømmedisko til babysvømning bliver nævnt.

Hallens faciliteter

Dertil kommer forskellige kommentarer om faciliteterne i svømmehallen. Blandt de negative lyder det eksempelvis:

»Faciliteterne virker ofte urene og dårligt vedligeholdt.« »Omklædningsrummene er altid overfyldte, specielt i weekenden.« »Luftkvaliteten i svømmehallen kan være ret dårlig, især i travle tider.« »Der er mangel på basisfaciliteter som hårtørrere og skabe.«

Men der er bestemt også positive kommentarer som:

»De har fantastiske børnevenlige faciliteter, som vores familie elsker.« »Når det er rent, er det virkelig en fornøjelse at bruge svømmehallen.«

Også personalet får både ros og ris:

»Personalet virker undertiden uinteresserede og ikke særligt hjælpsomme,« står i stærk kontrast til: »Personalet er altid venlige og klar til at hjælpe, når man har brug for det.«

Kommentarne vil blive brugt som en del af den samlede evaluering af de nye åbningstider.