Nyt fra Dragør Boldklub:

Oprykning sikret

Uafgjort i slutspillets første kamp var nok for DB

Efter tre måneders stilstand i fodboldturneringerne kom serie 1 endelig i gang. I serie 1 er der lavet et oprykningsslutspil med fire hold: Dragør Boldklub, Vigerslev Bk., Jægersborg Bk. og Bk. Viktoria. Netop disse fire hold lå efter efterårsturneringen på de fire første pladser. I oprykningsslutspillet møder holdene hinanden en gang, og de to bedstplacerede rykker op i Københavnsserien.

Vigerslev Bk. og Jægersborg Bk. spillede tirsdag den 16. juni med 3–0-sejr til Vigerslev.

DB-formand, Tina Vexø, overrækker blomster til 100-kampsjubilaren, Peter Ursin.

DB–Bk. Viktoria 2–2

Pænt mange tilskuere var mødt op til kampen på DB’s hjemmebane i den dejlige aftensol onsdag den 17. juni. Før kampen fik Peter Ursin overrakt blomster af DB’s formand, Tina Vexø, for kamp nummer 100.

Med bare et enkelt point onsdag aften ville oprykningen være en kendsgerning, da DB på baggrund af det flotte efterår herefter ikke ville kunne hentes af hverken Jægersborg Bk. eller Bk. Viktoria.

Der var kun spillet lidt mere end et minut, da DB’s Kristoffer Enoch bragte DB foran med 1–0 på oplæg fra højresiden – spillet ind af Frederik Frost.

DB dominerede den første halve time, men det blev ikke til de store afslutninger. Spillet bar præg af mange fejlafleveringer – nok en konsekvens af den manglende boldtræning de sidste par måneder.

Efter et kvarter fik en Viktoria-spiller et gult kort efter en lidt sjov situation. Viktoria-spilleren blev dømt for »film« efter et frispark, som han forventede, der vil blive begået. Frispark kom der dog ud af situationen – men til DB!

Kort efter kom Mikkel Merser afsted i højresiden. Han lagde et indlæg ind til Frederik Frost, som afsluttede direkte på Viktorias målmand. DB fortsatte frem, og de fik presset Viktoria tilbage. Viktoria klarede imidlertid skærerne – og slog kontra efter 36 min. DB’s forsvar nåede ikke med hjem, og Viktoria fik fra kanten af målfeltet i venstre side drejet bolden ind i det lange hjørne uden chance for DB-målmand Jonathan Gudmundsson. 1–1.

DB kom ud til anden halvleg med en enkelt ændring i opstillingen. Jannik Madsen var gået ud, mens Viktor Ziegler kom ind.

Anden halvleg startede som første – blot med modsat fortegn. Viktoria bragte sig nemlig foran 1–2 efter blot et minut i anden halvleg.

DB fik kort efter målet hjælp af Viktorias målmand, som sparkede bolden direkte ud til Frederik Glendorf. Men i stedet for en resolut afslutning driblede »Glen« rundt om tre–fire mand og endte med at miste bolden.

Indskiftede Viktor Ziegler bragte efter 56 min. balance i stillingen med en scoring til 2–2 efter et oplæg fra Kristoffer Enoch. Scoringen faldt på et tørt sted, da Viktoria havde tvunget DB tilbage i egen forsvarszone.

I samme moment skiftede DB igen. Ud gik Jamie Carter. Han blev erstattet af Emil Rahbek.

100-kampsjubilaren Peter Ursin viste sit værd, da han fik ryddet efter et Viktoria-angreb, som overrumplede DB-forsvaret. Godt set og køligt ryddet op af Ursin.

Efter 69 min. skiftede DB Frederik Glendorf ud. Ind kom Jonathan Bligaard.

Efter 77 min. rammes Viktoria af endnu et gult kort, efter at Viktor Ziegler blev ulovligt nedlagt.

Med fem min. tilbage af kampen skiftede DB endnu engang. Ud gik Ole Jensen – ind kom Christian Lundorff. Lundorff fik dog kun ca. et minut på banen, inden han røg retur til bænken efter et fjollet gult kort.

Emil Rahbek stod for DB’s sidste afslutning, da han endnu en gang viste sit talent. Afslutningen gik dog forbi målet.

Kampen sluttede 2–2 – et retfærdigt resultat, og Dragør Boldklub rykker op i Københavnsserien efter mange års fravær.

DB–Jægersborg Bk. 6–1

DB’s anden kamp i serie 1-slutspillet blev afviklet lørdag den 20. juni. Dragør havde igen hjemmebane – denne gang mod Jægersborg Bk. (JBK). Den omvendte kamp i efteråret vandt DB med 1–0. Det var en sejr, der holdt DB i toppen af serie 1, så JBK havde noget at revanchere.

Det var dog DB, der lagde ud med et pres på JBK. DB fik fire hjørnespark i træk, dog uden at skabte målchancer. JBK stod solidt i forsvaret.

JBK kom godt igen, og efter seks min. kom de igennem DB’s forsvar. Det endte med et hjørnespark, som var tæt på at gå i mål via overliggeren.

Kort efter var JBK igen tæt på DB’s målramme. En afslutning ramte trekantssammenføjningen og gik ud. Det var heftige minutter, som DB dog overlevede.

I det 15. min. kom scoringen. JBK spillede sig frem i banens venstre side. DB’s målmand, Jonathan Gudmundsson, parerede indlægget, men bolden gik ud til en fri JBK-spiller, som nemt kunne sende bolden i mål.

DB prøvede at bryde JBK’s defensiv. Mikkel Merser sendte bolden i muren på et frispark på kanten af JBKs straffesparksfelt, og Mathias Rahbek misbrugte en stor chance kort efter.

I det 35. min. lykkedes det. Et hjørnespark fra Kristoffer Enoch endte hos Jamie Carter, som headede bolden direkte i mål til 1–1.

DB skiftede i pausen. Jonathan Bligaard kom ind, og Jannik Madsen tog plads på bænken. Bligaard kom hurtigt i fokus. Han begik frispark, som dommeren takserede til et gult kort.

Nu var det, som om pusten var gået af JBK-spillerne. Selvom DB havde en mand mindre på banen, var det DB, der angreb. Fløjspillet var nøglen, der kunne låse JBK’s forsvar op.

Frederik Glendorf spillede en god kamp. Han serverede et oplæg til Mathis Rahbek, som igen misbrugte en chance. Det var ikke unge Rahbeks dag.

Glendorf scorede kampens flotteste mål efter 55 min. Fra venstre side rykkede han ind i feltet og afsluttede med et drøn. Bolden blev sendt op i det lange hjørne. 2–1.

Umiddelbart efter DB-scoringen blev der skiftet ud. Ind kom Lucas Søgaard og Frederik Riber. Ud gik Jacob Holmegaard og Peter Ursin.

DB fortsatte spillet fremad, og de efterlod JBK halsende efter.

Efter 72 min. revancherede Bligaard sit gule kort, da han scorede til 3–1. Det var Jamie Carter, der sendte bolden mod fjerneste stolpe, hvor Bligaard dukkede op mellem venner og fjender.

Ole Jensen, der også havde fundet formen, scorede til 4–1 efter 77 min. Igen kom målet efter spil op ad kanten.

Efter det mål kom Nicolai Strandby på banen – ud gik Mikkel Merser.

DB kørte det ene angreb frem efter det andet. Der var afslutninger af Christian Lundorff og den uhedige Mathias Rahbek. Senere så man Carter og Rahbek i fællesskab misbruge endnu en stor chance.

Det hele sluttede med endnu to scoringer. I det 86. min. stormede Lucas Søgaard frem i venstresiden. Han smed bolden ind på midten, hvor Kristoffer Enoch endelig fik scoret sit mål. 5–1. Ole Jensen sluttede det hele af med scoringen til 6–1 i slutminuttet efter at par afslutninger, som JBK-forsvaret parerede.

I den anden slutspilskamp lørdag spillede Vigerslev mod Viktoria. De tabte 3–1, og dermed rykkede DB op på 1.-pladsen.

Lørdag den 27. juni kl. 12 er der »finaledag« i Valby Idrætspark, hvor DB og Vigerslev Bk. skal afgøre, hvem der vinder serie 1.

HR