Öresundsmarkedet

Rigtig mange mennesker havde i weekenden valgt at lægge vejen forbi Öresundsmarkedet på havnepladsen i Dragør – til det, arrangøren selv beskriver som et af de bedste markeder hidtil i løbet af de fire sæsoner, som markedet har fundet sted.

Der var decideret sommerferiestemning, og blandt de mange gæster, som valgte at hygge sig på markedet, var en stor del ferierende gæster, der enten lå i havnen weekenden over eller på anden vis gæstede byen.

Arrangerøren af Öresundsmarkedet Christian Willesen fortæller: »De kom fra Holland, Tyskland, Sverige, Norge, Tanzania, Kroatien, ja, selv japanere gæstede os og blev længe i denne weekend, og det er altid en fornøjelse at møde disse gæster – høre, hvad der bringer dem hid, og give dem et godt råd med på vejen i forhold til, hvad de bør se, når de besøger os.«

Musikalsk underholdt Fars Kazoo samt Sune og Eamon Duo, som begge endnu en gang trak fulde huse.

Med stadeholdernes melding om rekordomsætning i weekenden stod det for Christian Willesen klart, at Dragør er markedets hjemmebane – og selv om det glæder arrangøren, at interessen fra andre byer, der gerne vil have besøg af markedet, er stigende, så vil det ganske givet fortsat være Dragør, der trækker mest i ham.

Sidste marked i år

I weekenden den 6. til 8. august afholdes årets tredje og sidste udgave af Öresundsmarkedet.

Her vil der være nye stadeholdere, og musikalsk vil både Fars Kazoo og Back To Basis give koncerter, inden De 3 Måske 4 om søndagen på vanlig vis slutter sæsonen af.