Öresundsmarkedet afslutter sæsonen

Den kommende weekend, den 21.–23. august, afholder Öresundsmarkedet denne sæsons sidste marked. Det sker som de forrige fire markeder på Dragør Havneplads, blot denne gang med endnu flere boder.

Öresundsmarkedet, der blev indviet af borgmester Eik Bidstrup i juli 2018, har gennem de sidste tre sæsoner været gæstet af besøgende i tusindvis – således også i år, hvor man ellers har måttet indrette aktiviterne efter den landsdækkende sundhedskrise og restriktionerne omkring afstand, forsamlingsforbud med mere.

Den i Dragør bosiddende arrangør, Christian Willesen, der til dagligt er indehaver af Street Food Denmark, er både glad og lettet over den måde, tingene har udviklet sig på for Öresundsmarkedet i indeværende sæson.

»Efter et forår præget af coronanedlukning var det først efter en lang overvejelsesperiode, hvor både myndighedskrav samt en generel sikkerhedsvurdering indgik i tankerne – og ikke mindst en forventning om negativ modtagelse blandt de af byens borgere, der var nervøse for smittespredning eller at måtte befinde sig i risikozonen, at vi – hjulpet på vej af en heldig timing i forbindelse med genåbningen af Danmark, der blandt andet indebar, at forsamlingsforbuddet blev hævet fra 10 til 50 personer, få dage før første marked fandt sted i starten af juni – besluttede at benytte den tilladelse, der forelå fra kommunens side til afholdelse af markedet,« fortæller arrangøren.

Den nye virkelighed for Öresundsmarkedet indebar blandt andet færre siddepladser, afstand mellem bordene, massiv skiltning, håndspritstationer spredt ud overalt på pladsen samt påbud om, at man som stadeholder skulle skilte forsvarligt og sørge for afstandsmarkeringer samt håndsprit på egen stand.

»Det har været vores højeste prioritet at vise vores gæster, at der er styr på tingene hos os, og at vi alligevel kan skabe en hyggelig, men kontrolleret markedsplads, hvor alle, uanset hvor i risikozonen man end måtte befinde sig, trygt har kunnet besøge os,« fortæller Christian Willesen.

Öresundsmarkedets bestræbelser er heller ikke på noget tidspunkt gået myndighedernes næse forbi, og man har alle de gange, politiet har valgt at kontrollere begivenheden, fået positive tilkendegivelser fra ordensmagten, der har bemærket alle de tiltag, der er blevet gjort for at skabe tryghed for gæsterne, lyder det fra en stolt markedsinitiativtager.

»Man kan sige, at det har været både spændende, og til tider også krævende, at balancere vores interne planer omkring et sjovt marked med de skiftende myndighedskrav, der nu har været i år, og med den usikkerhed, der også har været i forløbet, blandt andet med hensyn til de lovmæssige rammer, som selv politiet har haft svært ved at redegøre for. Så set i lyset heraf er det glædeligt, at vi føler. vi er lykkedes med denne mission,« oplyser Christian Willesen.

Han fortæller, at ambitionen med markedet fra starten har været at satse på kvalitet, så det kunne appellere både til de lokale borgere og trække udenbys gæster til. Målet er at begejstre såvel stadeholdere som gæster i en grad, så markedet i Dragør kommer øverst på ønskelisten for alle parter.

Hvad stadeholderne angår, fortæller Christian Willesen, at det blandt udstillere fra hele landet er rygtedes, at der findes er rigtig hyggeligt marked på havnepladsen i Dragør, der både opleves stilfuldt og æstetisk – og samtidig er velbesøgt af et positivt publikum.

Man får derfor mange henvendelser fra stadeholdere, ikke bare lokalt, men fra hele landet, samt i stigende grad fra Sverige, og markedet har i løbet af i år samlet set haft ca. 80 forskellige udstillere – og hvor særlig de lokale glæder Christian Willesen.

Den kommende weekend byder både på gengangere fra sæsonen samt en række nye stadeholdere. Man kan møde Bill Rosenhagen, een ud af kun en håndfuld tilbageværende børstenbindere i Danmark, der, hvis vejret ellers tillader det, vil holde åbent værksted.

Desuden kan man opleve smykkedesign, økologiske likører, gin med mere, friske ovnbagre pizzaer fra brændeopfyret ovn – samt ikke mindst Öresundsmarkedets hidtil yngste deltager, lokale Noah Ibing på kun 13 år, der under navnet Prins Candyfloss denne gang har fået tid til at være med.

Musik

Musikken på sæsonens sidste marked leveres af en række lokale konstellationer, der alle har været med til at skabe god stemning i løbet af sommeren, og programmet ser således ud:

Fredag kl. 17 spiller Johansen & Sune Grip Trio.

Lørdag kl. 17 spiller Sune Grip & Eamonn duo.

Søndag kl. 16.30 er der afslutningskoncert med De 3 måske 4.

Den lokale DJ Nick Rendbæk, der på det seneste marked begejstrede med sprøde toner, spiller denne gang både fredag og søndag.