Nyt fra Dragør Sejlklub: På Øresund sammen – hver for sig

Sejlere fra 43 sejlklubber i øresundsregionen – helt fra Gilleleje i nord til Køge i syd – vil i den kommende weekend mødes på vandet for i hver deres båd at sejle til Københavns Havn i en fælles eskadresejlads under navnet Øresund sammen – hver for sig. Blandt deltagerne finder man også medlemmer af Dragør Sejlklub.

Imellem klokken 12 og 14 på lørdag, den 13. juni, vil deltagerbådene runde bøje 1 (Kongebøjen) ud for den lille Havfrue for straks derefter at sætte kursen tilbage til hver deres havne. Formålet med sejladsen er at fejre samhørigheden i en svær coronatid og sende et signal om, at sejlerne har en fantastisk sport til fælles.

Arrangementet gennemføres med respekt for regler og retningslinjer i forhold til forsamlingsforbud og corona. Arrangørerne gør opmærksom på, at der ikke er tale om en kapsejlads, men om en sejlads, der skal fejre fællesskabet og sejlsporten som en unik måde at være sammen på.

Et eventuelt overskud fra sejladsen vil blive doneret til svage og ældre, som er blevet særligt isoleret under corona-krisen.