På virksomhedsbesøg med UngDragør

Tre mandage i træk mødtes ti unge efter skole i UngDragør for at lære at score fritidsjobbet. De arbejdede med ansøgninger og cv’er, opslåede stillinger og uopfordrede ansøgninger, og på tredje og sidste undervisningsgang mødte de unge nogle af deres potentielt kommende arbejdsgivere i og omkring Dragør Havn.

På virksomhedsbesøgene besøgte holdet Café Dragør Sejlklub, Dragør Vinhandel, EAST of Copenhagen og Rajissimo.

De unge var især spændte på, hvor gamle de skulle være, før de kunne få lov at få en ansættelse. De fleste af deltagerne gik i 7. klasse, og de blev positivt overraskede, da størrestedelen af virksomhederne var interesserede i at give dem en chance allerede som 13-årige.

De unge fik først en introduktion til de forskellige brancher og butikker, og herefter var der mulighed for at stille spørgsmål til alt fra løn, pauser og medarbejderfordele til forventninger, ansvar, mødetider og arbejdsopgaver.

Alle fire virksomheder delte gavmildt ud af både erfaringer og gode råd. De gode råd lød blandt andet på at lade telefonen ligge i jakkelommen i garderoben, og at selvom man er på lønningslisten, så vil det være nemmest at få vagter, hvis man er engageret, når man er på arbejde.

De unge blev desuden også sat ind i, hvornår de skal søge, hvis de gerne vil have job, når sommersæsonen begynder at kræve mere bemanding.

Dennis Hølmer fra Dragør Vinhandel lagde vægt på at fortælle de unge, at selvom det er både udviklende og rart at tjene sine egne penge, så må et fritidsjob aldrig blive vigtigere end skolen.

CL