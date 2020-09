Petanquemesterskab

For 25. gang blev traditionen »Petanque-VM-mesterskaberne« lørdag og søndag den 29.–30. august afholdt i Haveforeningen Maglebylund i Dragør – og nok en gang blev det de vante mestre Freddy Hansen, Benny Nielsen, Vivi Kronborg, Janni Nielsen, Jannick Pedersen, Liselotte Kruse og Bo Moreno, som løb med præmierne.

Anita Dent Schultz og Freddy Hansen stod for selve arrangementet. De havde dog blandt andet til at skaffe sponsorgaver fra erhvervslivet i Dragør fået hjælp af en række frivillige entusiaster, som da også spillede med i turneringen. Fra arrangørerne forlyder det, at der fra årets sponsorer var meget flotte præmier – endda også til de knap så heldige, som ikke havde spillet sig frem til at kunne betræde præmietrinene.

Turneringen, som blev spillet i flot solskin, havde i alt 12 deltagere.