Nyt fra Dragør Boldklub:

»Pinsestævne« i september

To gange har Dragør Boldklub måttet aflyse sit traditionsrige pinsestævne, men i den kommende weekend, lørdag den 11. og søndag den 12. september, tager boldklubben revanche og byder nok en gang børn og forældre velkommen på grønsværen.

Igennem mange år har pinsedagene været synonym med et stort børne- og ungdomsstævne i Dragør Boldklub, men de seneste års restriktioner har gjort det umuligt at gennemføre stævnet. Derfor valgte boldklubben da også i år at udskyde stævnet i stedet for blot at aflyse.

»Stævner er en vigtig del af børnefodbolden. Her får man mulighed for at hygge med sine holdkammerater, man ser en masse andre i aktion, der er en god stemning, og så afslutter man med at blive hyldet og få en medalje om halsen. De oplevelser er vigtige, og derfor har vi valgt at gennemføre stævnet – blot med lidt forsinkelse,« fortæller boldklubbens formand, Søren Houen Schmidt, som samtidig udtrykker klubbens glæde over den store opbakning, de har til stævnet – en opbakningen de oplever ikke blot komme fra sponsorerne, men også fra de frivillige, der bidrager til at gennemføre stævnet.

»Vi har et helt nyt arrangørhold, der har taget stafetten efter et team, der igennem mange år både havde opbygget et stort stævne, men også havde dannet erfaringer med dets gennemførsel. Så også i denne henseende er der tale om lidt af en genstart,« forklarer formanden.

Stævnet, der i år hedder Lidl Cup 2021, afvikles på banerne foran klubhuset. Der er dog, fordi der i samme weekend også afvikles turneringskampe, færre tilmeldte, end der normalt er ved det traditionelle pinsestævne.

»Pinsen er afsat til stævneaktiviteter, og det er denne weekend i september ikke på samme måde. Men vi ville rigtigt gerne gennemføre, og vi er glade for, at så mange alligevel har prioriteret at deltage – også selvom der er andre fodboldaktiviteter. Og så passer det fint, at der er lidt færre, når vi også har et nyt team bag stævnet,« oplyser Søren Houen Schmidt.

Om lørdagen – i sammenhæng med fodboldarrangementet – afvikler Dragør Rugby Klub et børnestævne.