Polarskole-projekt

Administrationen på skolebænken

En fast del af polarskole-forløbet er, at de unge skal tilegne sig så megen viden om et specifikt emne, at de kan videreformidle den til elever, der er yngre end dem selv.

Til en besøgsdag skal de forberede en undervisning og en øvelse eller quiz, som de kan videreformidle til andre. Men i år var det på grund af corona-restriktioner ikke muligt at blande klasserne, og derfor måtte ledere og politikere træde til for at høre oplæggene og spise smagsprøverne.

På besøgsdagen på Store Magleby Skole blev der serveret smagsprøver på grønlandsk mad med tørfisk, grindekød og -spæk.

Lisbeth Dam Larsen, der er skoleudvalgsformand og medlem af kommunalbestyrelsen, deltog sammen med borgmester Kenneth Gøtterup.

Og skoleudvalgsformanden var bestemt ikke ked af, at hun fik muligheden for at se Polarskolen i aktion.

»Det er både lærerigt og en stor oplevelse som udvalgsformand at blive inviteret til elevernes fremlæggelser og se de mange forskellige emnestande. Det er fantastisk givende at se, hvor meget eleverne går op i emnet,« fortæller Lisbeth Dam Larsen.

Borgmester Kenneth Gøtterup roser på de sociale medier Dragørs lærere for allerede for mange år siden at have startet polarskoleforløbet op – længe inden det blev et krav i undervisningen.

CL