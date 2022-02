Politibesøg i den gamle by

»Selvom kriminaliteten er meget lav i Dragør, er jeg rigtig glad for, at politiet viser, at de er her i vores nærhed. For mig er det uhyre vigtigt, at borgerne kan føle sig trygge, og at der kan tages hånd om eventuelle bekymringer. Vi kan gøre meget selv med for eksempel god nabohjælp, men vi kan ikke undvære det nære politi. Derfor håber jeg, at børn, unge og voksne vil lægge vejen forbi arrangementet på Badstuevælen,« fortæller Kenneth Gøtterup.

Politihest og kaffe

Til arrangementet stiller Københavns Politi en pavillon op og tager en patruljevogn med, som både børn og voksne får lov at kigge nærmere på. Samtidig lover politiet også, at der vil være mulighed for at hilse på en politihest – og for at få en kop kaffe og et stykke citronmåne.

»Vi er til for borgerne, og derfor glæder jeg mig over, at vi igen kan komme ud og snakke med Dragør-borgerne om, hvad der optager dem i deres område. Jeg håber, at mange – store som små – vil komme forbi til en hyggelig dag,« siger politidirektør Anne Tønnes.

Din Betjent

Ved arrangementet kan man også hilse på de lokale betjente i Dragør. De er en del af Din Betjent-ordningen – en ordning, hvor man har inddelt politikredsen i en række mindre arealer, hvortil der er tilknyttet mindst en betjent – og denne person er Din Betjent i området.

Betjentene har stort kendskab til lokalområdet og arbejder for at styrke trygheden og løse problemer, der optager borgerne, og så er de desuden i tæt kontakt med både beboere, virksomheder, skoler, ungdomsklubber og andre institutioner.

Har man brug for at tale med det lokale politi, kan man altid finde et direkte nummer på hjemmesiden www.dinbetjent.dk – og politiet oplyser, at dette tilbud om en snak også gælder, hvis man skulle have en bekymring, man lige vil vende, eller hvis man har brug for et godt råd. Man er ligeledes også velkommen til at lægge vejen forbi politistationen på Kamillevej 3, hvor man i åbningstiden vil kunne få en snak med Din Betjent.

Fald i antallet af indbrud

Som en del af arrangementet vil politiet også sætte fokus på indbrudsforebyggelse, og der vil være gode råd til, hvad man selv kan gøre for at mindske risikoen for indbrud i eget hjem.

Københavns Politikreds har gennem de seneste ti år oplevet et markant fald i antallet af indbrud. Tendensen er fortsat de seneste år og er – efter covid-19 ramte – eskaleret, hvilket, man mener, nok skyldes, at mange borgere har været mere hjemme.

En anden af de faktorer, som, politiet mener, har påvirket de seneste års udvikling, er deres fokuserede indsats mod serieindbrudstyve og hælercentraler – et fokus, som, politiet oplyser, blandt andet har betydet, at flere mistænkte serieforbrydere og omrejsende kriminelle grupperinger er blevet lokaliseret og anholdt.

I Dragør Kommune er den positive udvikling kulmineret hen over julen og i begyndelsen af 2022. I juledagene – som ellers traditionelt er højsæson for indbrudstyve – var der således ingen anmeldelser om indbrud i private hjem i Dragør. Og i politiets statestik, der løber frem til søndag den 13. februar, kan man se, at det samme gjorde sig gældende i begyndelsen af året. Statestikken fra denne periode af året viser nemlig, at der heller ikke der er registreret et eneste indbrud i private hjem i Dragør.

»Det er naturligvis meget glædeligt, at færre borgere i Dragør – ja, faktisk ingen i juledagene og begyndelsen af 2022 – bliver udsat for den grænseoverskridende oplevelse, det er at have indbrud derhjemme. Vi hviler dog ikke på laurbærrene, men arbejder videre for at holde fast i den gode udvikling,« udtaler Anne Tønnes.

Københavns Politi har sammen med flere samarbejdspartnere såsom politikredsens kommuner, Det Kriminalpræventive Råd og Bo Trygt gennem en årrække sat fokus på, hvad man selv kan gøre for at gøre sin bolig mindre attraktiv for indbrudstyve. Deres råd lyder blandt andet, at det er en god idé med Nabohjælp, tænd og sluk-ure på lamperne samt døre og vinduer, der er svære at bryde op.